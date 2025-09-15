Sau vụ 20 máy bay không người lái (UAV) ‘lạ’ bay lạc vào không phận Ba Lan hôm 09/9/2025, khiến các chiến đấu cơ F-16 nước này và máy bay tàng hình F-35 Hà Lan và Mỹ phải bay lên đánh chặn, Warsaw tiếp tục tung ra các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn sự kiện này tái diễn.

Vào tối ngày 13 tháng 9, rạng sáng ngày 14 tháng 9, do mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái tại các khu vực giáp biên giới Ba Lan của Ukraine, máy bay chiến đấu của không quân Ba Lan và các đồng minh trong khối NATO đã bắt đầu hoạt động tích cực hơn trên bầu trời.

Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan (DO RSZ) đã đưa tin trên blog của mình, thông báo một số biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho không phận quốc gia.

Thông cáo ban đầu nêu rõ, máy bay chiến đấu từ Ba Lan và một số nước phương Tây khác đóng trên lãnh thổ Ba Lan đã được điều động.

Đồng thời, các hệ thống phòng không mặt đất (AD) và hệ thống trinh sát radar (SAR) đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Bên cạnh đó, Cơ quan Vận tải Hàng không Ba Lan (PANSA) thông báo trên blog của mình rằng, sân bay ở Lublin, miền đông đất nước, tạm thời đóng cửa do hoạt động của không quân Ba Lan và các lực lượng đồng minh.

Như cơ quan báo chí giải thích, việc tạm dừng hoạt động của sân bay có liên quan đến tình hình hỗn loạn ở nước láng giềng Ukraine, đặc biệt là sau khi các máy bay không người lái “không rõ của nước nào” liên tiếp xâm phạm không phận Ba Lan.

Sau một thời gian kéo dài khoảng 1,5-2 giờ, DO RSZ thông báo rằng, các máy bay chiến đấu của Không quân Ba Lan và các đồng minh NATO đã ngừng bay trong không phận Ba Lan.

“Các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã hoạt động trở lại bình thường. Không quân Ba Lan đang liên tục theo dõi tình hình ở Ukraine và luôn trong tình trạng sẵn sàng đảm bảo an toàn cho không phận của đất nước” - thông cáo cuối cùng nêu rõ.

Sau đó, PANSA cũng ra thông báo cho biết sân bay ở Lublin đã bắt đầu hoạt động bình thường.

Cần lưu ý rằng, trong các sự kiện được mô tả, còi báo động không kích đã thực sự được phát đi ở một số khu vực phía Tây Ukraine.

Chính quyền Ba Lan và Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã điều máy bay lên tuần tra trên không, dường như vì lo ngại sự xuất hiện của UAV từ Ukraine bay sang. Không phải vô cớ mà NATO đã phân bổ nguồn lực để tiến hành chiến dịch Eastern Sentry (Lính gác phía Đông) quy mô lớn ở “sườn phía đông của NATO”.

Điều đáng nói thêm là Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky sáng ngày 14/9 cũng đã thông báo về việc “một máy bay không người lái Nga” từ khu vực Odessa xâm nhập sâu vào không phận Romania khoảng 10 km và “lượn lờ” trong không phận quốc gia NATO này khoảng 50 phút.