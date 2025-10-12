HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Máy bay NATO bay 12 tiếng tuần tra biên giới Nga giữa lúc căng thẳng gia tăng

Thư Nghiêm |

"Đây là nhiệm vụ phối hợp quy mô lớn với các đồng minh Mỹ và NATO", Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh.

Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ngày 11/10 cho biết, 2 máy bay của RAF đã thực hiện một nhiệm vụ kéo dài 12 giờ trong tuần này, phối hợp cùng lực lượng Mỹ và NATO để tuần tra khu vực biên giới Nga.

"Đây là nhiệm vụ phối hợp quy mô lớn với các đồng minh Mỹ và NATO", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

"Không chỉ cung cấp thông tin tình báo quý giá giúp nâng cao nhận thức tác chiến cho lực lượng vũ trang của chúng tôi, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của NATO tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đối thủ của chúng tôi", ông Healey nói thêm.

Theo Kyiv Independent, một máy bay trinh sát điện tử RC-135 Rivet Joint và một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon đã bay từ vùng Bắc Cực qua Belarus và Ukraine hôm 10/10, được hỗ trợ bởi một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Không quân Mỹ.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh gần đây xảy ra nhiều vụ xâm nhập không phận NATO bằng máy bay và UAV mà khối này cáo buộc là do Nga thực hiện.

Đầu tháng này, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã ủng hộ kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của khối trước mối đe dọa từ drone Nga.

