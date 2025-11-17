Máy bay MiG-29 Ukraine thả bom chặn tuyến tiếp tế của Nga ở Zaporizhzhia

Theo trang tin quân sự Militarnyi, máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã thả hai quả bom dẫn đường GBU-62 được trang bị mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh JDAM-ER để phá hủy một cây cầu đường bộ do Nga kiểm soát gần Kamianske (Zaporizhzhia).

Nguồn tin cho biết cây cầu này được quân đội Nga sử dụng làm tuyến đường tiến công và vận chuyển lực lượng, đạn dược và trang thiết bị tới khu vực Kamianske. Việc phá hủy cây cầu được đánh giá sẽ gây ảnh hưởng đáng kể tới khả năng hậu cần của Nga ở khu vực phía nam.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

MiG-29 ban đầu chỉ là một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, sau đó, tiêm kích này đã được Ukraine hiện đại hóa để mang theo các loại đạn dược dẫn đường chính xác của phương Tây, mở rộng vai trò chiến thuật sang các hoạt động tấn công mặt đất.

Trong khi đó, JDAM được biết đến là bộ công cụ chuyển đổi bom không điều khiển thành bom dẫn đường chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. Bom trang bị JDAM được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp với định vị GPS.

Sau khi tách khỏi máy bay chiến đấu, JDAM sẽ tự động bám theo tọa độ mục tiêu. Tọa độ có thể được tải vào máy bay trước khi cất cánh, được phi hành đoàn thay đổi trong chuyến bay trước khi phóng hoặc được nhập thông qua liên kết dữ liệu từ thiết bị nhắm mục tiêu trên máy bay. Đường bay của quả bom có thể được lập trình để tấn công mục tiêu ở góc độ mong muốn.

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, Ukraine hiện đã nhận được phiên bản JDAM-ER (phạm vi mở rộng), có tầm hoạt động lên tới 72,4 km. Bom đã được sử dụng ở Ukraine từ tháng 3/2023, vũ khí này được triển khai từ các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 thời Liên Xô.