Được biết các máy bay không người lái này sẽ được trang bị tên lửa L-MDM do Công ty LIG Nex1 của Hàn Quốc sản xuất. Thỏa thuận tương ứng đã được ký kết trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế UMEX 2026 đang diễn ra tại Abu Dhabi.

L-MDM (Tên lửa dẫn đường bằng laser dành cho máy bay không người lái) là một loại tên lửa dẫn đường không đối đất được thiết kế đặc biệt để sử dụng với các phương tiện bay không người lái.

Nhờ hệ thống dẫn đường bằng laser, tên lửa này có khả năng tiêu diệt chính xác cả mục tiêu cố định và di động. L-MDM được tạo ra dựa trên các yêu cầu về tích hợp nhanh chóng và dễ dàng với các nền tảng UAV hiện có , thuộc nhiều loại khác nhau.

Máy bay không người lái V-BAT.

V-BAT là một máy bay không người lái cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) chiến thuật được phát triển bởi Công ty Shield AI của Mỹ.

Máy bay không người lái này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh điện tử đang diễn ra.

Chiếc phi cơ được thiết kế với hệ thống quạt đẩy dạng ống, cho phép cất cánh và hạ cánh thẳng đứng mà không cần đường băng. V-BAT có thể được triển khai từ các khu vực hạn chế, boong tàu hoặc vị trí dã chiến.

Đặc trưng:

Sải cánh: khoảng 3,8 m

Trọng lượng cất cánh tối đa: lên đến 70 - 75 kg

Tải trọng tối đa: 18 kg

Thời gian bay: hơn 12 giờ

Trần bay thực tế: lên đến 6.000 m²

Động cơ: JP-5 / JP-8

V-BAT hỗ trợ tích hợp các trạm chụp ảnh quang điện tử và nhiệt, cảm biến radar, máy đo khoảng cách laser và thiết bị chỉ định mục tiêu. Nền tảng này có cấu trúc module và có thể thích ứng nhanh chóng với các thay đổi tải trọng.

Một trong những tính năng chính của máy bay không người lái này là khả năng tự chủ cao. Nhờ vào hệ thống phần mềm Hivemind, thiết bị có thể thực hiện nhiệm vụ với sự can thiệp tối thiểu của người điều khiển, kể cả trong điều kiện mất tín hiệu GPS và gián đoạn kênh liên lạc, chiếc UAV này đang được sử dụng rộng rãi ở Ukraine.