Máy bay không người lái 'tương lai' của Mỹ đã bị rơi trong quá trình thử nghiệm

Bạch Dương |

Nguyên mẫu máy bay không người lái YFQ-42A dành cho Quân đội Mỹ đã gặp trục trặc và bị rơi trong một chuyến bay thử nghiệm.

Một chiếc máy bay không người lái thử nghiệm YFQ-42A, được phát triển cho Quân đội Mỹ, đã bị rơi ở sa mạc California trong khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm ở bang California.

Thiết bị này là sản phẩm của Tập đoàn General Atomics. Vào tháng 12/2025, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ cho biết coi việc thử nghiệm nguyên mẫu YFQ-42A là một trong những nhiệm vụ trọng điểm cần hoàn thành trong năm 2025, mô tả nó là "máy bay không người lái của tương lai".

Đại diện General Atomics cho biết trong một tuyên bố: "Một mẫu thử nghiệm của máy bay không người lái YFQ-42A đã gặp sự cố sau khi cất cánh từ một sân bay thuộc sở hữu của công ty ở sa mạc California".

Trang tin Breaking Defense dẫn nguồn tin riêng nói thêm, do trục trặc kỹ thuật, nguyên mẫu máy bay không người lái YFQ-42A đã bị rơi và phá hủy ngay lập tức.

Theo nhà sản xuất, không ai bị thương trong sự cố. Các chuyên gia hiện đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi hệ thống và phân tích tiến trình thử nghiệm.

Những chuyến bay kiểm tra đối với các nguyên mẫu YFQ-42A khác đã tạm thời bị đình chỉ để chờ kết quả điều tra vấn đề kỹ thuật.

Phi đội máy bay không người lái thử nghiệm YFQ-42A sẽ phải "nằm đất" cho đến khi xác định được lỗi kỹ thuật.

Theo báo Vzglyad, năm ngoái, Không quân Mỹ đã tiến hành phóng thử máy bay không người lái chiến đấu YFQ-42A thế hệ mới. Đây là sản phẩm thuộc chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (Collaborative Combat Aircraft).

Phương tiện này được kỳ vọng có thể phối hợp tác chiến cùng với những tiêm kích thế hệ 6 có người điều khiển trong tương lai, điển hình như chiếc F-47 vừa ra mắt gần đây.

Cần nói thêm, khái niệm "người bạn đồng hành" của chiến đấu cơ có người lái đang là đích ngắm của nhiều cường quốc quân sự, một ví dụ điển hình thường được nhắc tới đó là UAV trinh sát - tấn công S-70 Okhotnik, hiện tại Nga cũng đang nỗ lực hoàn thiện phương tiện này để phối thuộc cho phi công lái Su-57 khi thực hiện các nhiệm vụ khó.

Theo RIA Novosti
