Lực lượng vũ trang đã mất một trong những tổ hợp pháo tự hành mạnh nhất mà họ có - hệ thống PzH 2000 do Đức sản xuất. Video về trận chiến được đăng trên kênh Telegram "Mặt trận phía Nam".

Theo một nguồn tin khác từ Quân đội Nga, vị trí pháo tự hành PzH 2000 được bố trí ở khu vực làng Fedorovka (giữa Bakhmut và Kramatorsk), chỉ cách tuyến giao tranh 8 km.

Máy bay không người lái trinh sát của Nga khi đó đã phát hiện chuyển động của phương tiện chiến đấu đối phương và sau đó tấn công bằng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang. Hậu quả của cuộc tấn công là đạn bên trong khẩu pháo tự hành nặng 55 tấn đã phát nổ.





Loại lựu pháo bánh xích này có tầm bắn tối đa lên tới 67 km, do vậy luôn được bố trí ở khoảng cách khá xa so với tiền tuyến và khó bị phá hủy hơn so với các loại lựu pháo thế hệ cũ do Liên Xô chế tạo.

Nhưng hiện tại, Lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ và buộc phải di chuyển các đơn vị pháo binh càng gần tiền tuyến càng tốt, khiến chúng trở nên rất dễ bị tấn công.

Sau thiệt hại nói trên, có lẽ Bộ Tư lệnh Ukraine sẽ phải xem lại cách sử dụng vũ khí tối tân của mình, bởi theo cách triển khai hiện tại thì họ dự báo sớm đối diện tình trạng cạn kiệt, đặc biệt là khi nguồn viện trợ nước ngoài, nhất là từ Mỹ có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng trong tương lai gần.