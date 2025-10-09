Máy bay không người lái phá thế cô lập, tiếp tế 5 tấn hàng hóa, cứu trợ vùng lũ dữ Thái Nguyên

Mưa lũ lịch sử tại Thái Nguyên khiến xã Nga My bị ngập sâu tới 2m, 1.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, thuyền xuồng khó tiếp cận vì không có lối vào. Trước tình hình này, Viettel Post đã nhanh chóng triển khai hệ thống drone cứu trợ nhằm ứng phó khẩn cấp. Những chiếc drone (máy bay không người lái) đã đóng vai trò là "đôi cánh công nghệ," mang nhu yếu phẩm và dẫn đường an toàn cho lực lượng cứu hộ trong điều kiện thuyền, xuồng khó tiếp cận.

Đỉnh điểm của chiến dịch cứu hộ là đêm 8/10, khi đội ngũ của Viettel Post nhận được tin báo về một cháu bé 4 tháng tuổi bị sốt cao, co giật. Bất chấp đêm tối và khó khăn trong việc xác định vị trí, một chiếc drone đã khẩn trương bay băng qua vùng ngập sâu, kịp thời chuyển hộp thuốc quý giá đến tận tay gia đình.

Drone được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, thuốc men cho người dân tại các vùng ngập lụt bị chia cắt tại Thái Nguyên.

Đội ngũ nhân viên Viettel Post điều khiển máy bay không người lái.

Các thiết bị này có thể giúp ích tại những địa hình khó tiếp cận.

Tải trọng của Drone là 50kg, hoạt động liên tục 24/24h.

Các thiết bị drone của Viettel với tầm bay 5 km, tải trọng tối đa 50 kg và khả năng hoạt động liên tục 24/24. Hiện tại, drone đ﻿ã thực hiện 200 lượt vận chuyển ﻿ , 30 lượt dẫn đường cho đội cứu hộ. Vận chuyển thành công 5 tấn hàng hóa thiết yếu đến tay người dân. ﻿

Việc ứng dụng công nghệ drone đã rút ngắn đáng kể thời gian ứng cứu, đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời và an toàn cho bà con vùng lũ trong tình huống khẩn cấp.

Trước mưa lũ lịch sử gây hậu quả nặng nề tại Thái Nguyên, Viettel cũng đã cho triển khai hàng chục drone trinh sát và 5 flycam bay tìm kiếm để hỗ trợ lực lượng chức năng quan sát các điểm bị ngập lụt, chia cắt.﻿

Đêm 7/10, 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận đã được điều động có mặt tại Thái Nguyên. Hàng chục drone trinh sát, 50 thuyền – xuồng được chuẩn bị để vận chuyển thiết bị, xăng dầu đến các điểm vẫn đang bị cô lập. Hệ thống điện thoại vệ tinh, bộ đàm, xe phát sóng cơ động cũng đã sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ và đảm bảo thông tin liên lạc.﻿