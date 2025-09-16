Chiếc máy bay không người lái trinh sát chiến đấu của Nga đã bị nhóm tác chiến "Topot" thuộc Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 414 bắn hạ.

Trong một thông báo, đại diện đơn vị lưu ý rằng đây là lần đầu tiên họ được xác nhận tiêu diệt một UAV Orion - loại máy bay không người lái nặng và tiên tiến hơn nhiều so với những loại thường gặp.

Vụ việc trên xảy ra gần làng Tyotkino ở vùng Kursk của Nga, tại tọa độ 51.2862, 34.3813, dựa trên phân tích định vị địa lý nguồn mở.

Lữ đoàn 414 được cho là đã vô hiệu hóa gần 1.500 UAV của đối phương kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện. Trong số đó có các loại UAV nhỏ hơn như Orlan, ZALA, SuperCam và Shahed, cũng như các hệ thống mạnh mẽ như Merlin và Forpost. Tuy nhiên Orion là một mục tiêu hiếm, đắt đỏ và phức tạp hơn rất nhiều.

Theo báo cáo, ban đầu chiếc Orion bị máy bay không người lái đánh chặn do Lữ đoàn Tấn công Đường không số 95 của Ukraine điều hành đánh chặn. Mục tiêu sau đó đã bị nhóm tấn công "Birds of Magyar" tiêu diệt.

Video ghi lại vụ đánh chặn máy bay không người lái Orion của Nga.

Truyền thông Kyiv nhấn mạnh rằng Nga sử dụng máy bay không người lái Orion một cách hạn chế do số lượng ít và dễ bị tổn thương trước mạng lưới phòng không nhiều lớp của Ukraine.

Chiếc Orion rất được chú ý trong cuộc xung đột nhờ khả năng đa nhiệm của chúng. Là sản phẩm của Công ty Kronstadt, Orion có thể mang theo đạn dẫn đường chính xác và thực hiện giám sát tầm xa.

Tuy nhiên hiện nay Kronstadt đang bên bờ vực sụp đổ do các lệnh trừng phạt quốc tế và những cuộc không kích liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở sản xuất gần Moskva, khiến họ không thể duy trì sản xuất và đối diện nguy cơ phá sản.