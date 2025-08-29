Máy bay không người lái chiến đấu tương lai YFQ-42A được thử nghiệm 'thần tốc'

General Atomics cho biết, các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành với sự hợp tác của Không lực Hoa Kỳ (USAF). Công ty có kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu này và đưa ra mức giá cạnh tranh cho quân đội.

Đại diện General Atomics cho biết: "Chính sự hợp tác đã giúp chúng tôi có thể chế tạo và thực hiện chuyến bay đầu tiên của YFQ-42A trong vòng chưa đầy một năm".

Chiếc YFQ-42A được trang bị lõi tự động đã trải qua thử nghiệm trong nhiều năm trên máy bay không người lái MQ-20 Avenger - phiên bản kế nhiệm của chiếc UAV tấn công MQ-9 Reaper nổi tiếng.

Avenger cũng có khả năng tự động điều khiển nhiều máy bay không người lái và YFQ-42A có thể cũng sẽ được trang bị khả năng tương tự. General Atomics có kế hoạch sẽ tích hợp tên lửa không đối không hiện đại vào phương tiện chiến đấu mới.

Công ty lưu ý: "Khả năng tích hợp giữa máy bay phản lực không người lái tàng hình trên không, kết hợp với lõi AI tự động đã được chứng minh, mang lại cho quân đội lợi thế trong các trận chiến tương lai".

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu không người lái YFQ-42A đã bắt đầu bay thử nghiệm.

Những máy bay không người lái này được thiết kế để trở thành "trợ lý trung thành" cho chiến đấu cơ có người lái hiện đại. USAF tin rằng một tiêm kích người lái có thể điều khiển số lượng UAV lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, bằng cách sử dụng công nghệ tự động ít phức tạp hơn.

Việc phát triển các loại UAV như vậy này được thực hiện trong khuôn khổ Khái niệm máy bay hỗ trợ chiến đấu (CCA - Máy bay chiến đấu phối hợp). Chúng được thiết kế để bổ sung hoặc thậm chí thay thế tiêm kích có người lái trong một số nhiệm vụ chiến đấu nhất định.

Đến năm 2029, Không quân Mỹ dự kiến sẽ triển khai tới hơn 150 đơn vị CCA, tham gia vào đa dạng các hoạt động từ trinh sát đến chiến đấu cùng với máy bay thế hệ thứ 5 và thứ 6.