Theo ông Lobaev, việc bắn tỉa trên chiến trường đã không còn tồn tại do sự xuất hiện của máy bay không người lái.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) đã cho thấy vai trò hiện tại của lính bắn tỉa trên chiến trường chỉ giới hạn ở việc tiêu diệt máy bay không người lái (UAV)", ông Vladislav Lobaev - nhà thiết kế chính và người sáng lập tập đoàn vũ khí Lobaev Arms nói với hãng thông tấn TASS.

Theo chuyên gia, ngày nay do sự xuất hiện của máy bay không người lái, các tay bắn tỉa hầu như không thể tiếp cận an toàn ở cự ly hiệu quả để tiêu diệt mục tiêu đối phương.

"Vai trò của tay bắn tỉa vẫn rất quan trọng, nhưng đã thay đổi đáng kể. Đó là chống lại máy bay không người lái của đối phương. Vũ khí của xạ thủ bắn tỉa cũng đã thay đổi theo đó", nhà thiết kế này cho biết.

Ông Vladislav Lobaev nhận xét về vai trò của các tay bắn tỉa trên chiến trường hiện đại.

Theo ông Lobaev, sự phát triển của máy bay không người lái và sự xuất hiện của khu vực tiêu diệt mục tiêu để bắn tỉa, theo cách hiểu truyền thống, đang dẫn đến sự kết thúc của kỷ nguyên này.

"Điều này đã xảy ra giống như nhiều lĩnh vực khác của khoa học quân sự, chẳng hạn như xe tăng - vốn đã không còn tồn tại, và pháo binh - theo một nghĩa nào đó, bởi vì không ai có thể tiến vào khu vực tiêu diệt mục tiêu, và ngay cả khi họ vào được thì cũng không thể sống sót để ra ngoài", chuyên gia này nhận định.

Trước đó, ông Dmitry Kuzyakin, nhà thiết kế chính của Trung tâm Giải pháp Không người lái Tích hợp (CIDUS), đã tuyên bố máy bay không người lái FPV sẽ giữ vững vị trí của mình trên chiến trường trong ít nhất 100 - 150 năm tới, và sự xuất hiện của chúng có ý nghĩa tương đương với lần ra mắt của pháo binh và hàng không.

Theo TASS