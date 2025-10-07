Máy bay không người lái CH-3D Trung Quốc sẽ đẩy Bayraktar TB2 vào dĩ vãng?

.t1 { text-align: justify; }

Máy bay không người lái CH-3D được phát triển bởi Tập đoàn AVIC của Trung Quốc. Một trong những tính năng chính của nó là hệ thống liên lạc vệ tinh (SATCOM), cho phép điều khiển máy bay không người lái từ khoảng cách xa mà không cần nhìn trực tiếp vào trạm mặt đất.

Điều này mang lại khả năng thực hiện các nhiệm vụ ở những khu vực mà các kênh liên lạc thông thường bị hạn chế hoặc không hiệu quả, đồng thời mở ra tiềm năng cho Trung Quốc cung cấp dịch vụ điều khiển vệ tinh cho những quốc gia mua, tăng sự phụ thuộc về mặt công nghệ của họ vào Bắc Kinh.

Chiếc UAV CH-3D được trang bị bộ phận hạ cánh có thể thu vào, giúp cải thiện đặc tính khí động học, tăng thời gian bay và tầm hoạt động.

Theo dữ liệu kỹ thuật, CH-3D có thể bay trên không trong vòng 20 giờ, độ cao tối đa là 7.200 mét và tốc độ hành trình khoảng 280 km/h.

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay là 700 kg và có khả năng mang theo đạn dược có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa dẫn đường và bom hàng không cỡ nhỏ.

Xét về các đặc điểm cơ bản, CH-3D tương đương với Bayraktar TB2, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về chất lượng của thiết bị trên máy bay, đặc biệt là hệ thống quang điện tử.

Máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-3D của Trung Quốc.

Để tham khảo, các đặc điểm tương tự của Bayraktar TB2 bao gồm trọng lượng cất cánh tối đa đạt 630 - 700 kg, tốc độ hành trình khoảng 130 km/giờ.

Tầm bay trong cấu hình tiêu chuẩn với đường truyền dữ liệu trực tiếp lên tới 150 - 300 km, thời gian hoạt động khoảng 24 - 27 giờ. Trần bay thực tế trong khoảng 8.000 - 8.300 mét.

Đồng thời một yếu tố quan trọng khi lựa chọn máy bay không người lái cấp chiến thuật cho nhiều quốc gia được xác định là giá cả, đối với phương tiện của Trung Quốc, chi phí có thể sẽ thấp hơn đáng kể.

Máy bay không người lái của Trung Quốc từ lâu đã có nhu cầu ổn định tại các thị trường châu Á, châu Phi và châu Âu.

Các mẫu UAV nổi tiếng nhất là Wing Loong I và Wing Loong II hiện đang được sử dụng ở nhiều nước, trong đó có Kazakhstan, Nigeria, Libya và thậm chí cả Serbia.