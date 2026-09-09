HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Máy bay không người lái bí ẩn lộ diện tại sân bay Mỹ

Quỳnh Như
|

Một chiếc máy bay không người lái (UAV) bí ẩn, không có buồng lái bất ngờ xuất hiện tại sân bay Long Beach, California. Chiếc UAV sau đó được xác định là RAVN X, phương tiện từng được Aevum Aerospace giới thiệu với tham vọng đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Một nhóm các nhiếp ảnh gia hàng không đã phát hiện một chiếc máy bay có hình dáng khác thường bên trong một nhà chứa máy bay tại sân bay Long Beach, California. Một trong số đó là Ricky Schol, người đã nhìn thấy chiếc máy bay bí ẩn này xuất hiện từ một nhà chứa máy bay.

Theo nhiếp ảnh gia, ông đang lái xe ngang qua sân bay thì nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một nhà chứa máy bay vốn đã lâu không mở cửa. Tò mò, ông quay xe lại và bất ngờ bắt gặp chiếc máy bay có thiết kế màu tối, thân dài và không có buồng lái.

"Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng đó là chiếc F-117 Nighthawk. Vì thế tôi quay lại xem. Nhưng thật bất ngờ, tôi thấy một thứ mà mình chưa từng thấy trước đây. Nó không có buồng lái", ông Ricky Schol kể lại.

Nhiếp ảnh gia này cho biết chỉ đứng cách chiếc máy bay khoảng 30 m và lập tức chụp lại hình ảnh. Sau khi tìm hiểu, ông xác định phương tiện này là RAVN X, mẫu máy bay không người lái do Aevum Aerospace phát triển.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Máy bay không người lái RAVN X. Ảnh: Ricky Schol

Chiếc UAV mang số hiệu đăng ký FAA N567RX. Thông tin đăng ký cho thấy Aevum từng đặt chiếc máy bay tại một địa chỉ ở sân bay Long Beach. Tuy nhiên, những hình ảnh mới xuất hiện cũng làm dấy lên nghi vấn đây có thể chỉ là một mô hình hoặc nguyên mẫu trưng bày.

RAVN X từng gây chú ý khi được Aevum giới thiệu vào năm 2020-2021. Công ty khi đó mô tả đây là tầng đầu tiên của một hệ thống phóng lên quỹ đạo, có nhiệm vụ đưa tên lửa mang tải trọng lên độ cao cần thiết trước khi tên lửa tiếp tục hành trình vào không gian.

Theo những thông tin được Aevum công bố thời điểm đó, RAVN X dài khoảng 24 m, sải cánh khoảng 18 m và có trọng lượng khoảng 25 tấn. Thiết kế hai động cơ, thân máy bay lớn và không có buồng lái giúp phương tiện có diện mạo khá khác biệt so với các UAV thông thường.

TIN LIÊN QUAN

Aevum từng đặt mục tiêu tiến hành các thử nghiệm cấp phương tiện, xin chứng nhận đủ điều kiện bay từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), sau đó triển khai các chuyến bay phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Cecil ở Jacksonville, Florida.

Tuy nhiên, những tham vọng này dường như không đạt được tiến triển như kế hoạch. Thông tin công khai gần đây về RAVN X rất hạn chế, trong khi Gunter's Space Page, một trang chuyên theo dõi các vụ phóng và phương tiện không gian, cho rằng chưa có hoạt động đáng kể nào được ghi nhận sau khi Aevum giới thiệu RAVN X.

Theo trang này, đến tháng 8/2024, dường như các hoạt động liên quan đến chương trình đã dừng lại và chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy một chiếc RAVN X hoàn chỉnh đã được chế tạo để thực hiện các chuyến bay.

Người Nga chẳng chịu "sĩ diện" giống thế giới, họ thà mua máy cũ chứ nhất định không chi lấy một xu
Tags

cục hàng không liên bang mỹ

FAA

Boeing

hàng không

máy bay không người lái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại