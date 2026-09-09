Máy bay không người lái bí ẩn lộ diện tại sân bay Mỹ

Một chiếc máy bay không người lái (UAV) bí ẩn, không có buồng lái bất ngờ xuất hiện tại sân bay Long Beach, California. Chiếc UAV sau đó được xác định là RAVN X, phương tiện từng được Aevum Aerospace giới thiệu với tham vọng đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Một nhóm các nhiếp ảnh gia hàng không đã phát hiện một chiếc máy bay có hình dáng khác thường bên trong một nhà chứa máy bay tại sân bay Long Beach, California. Một trong số đó là Ricky Schol, người đã nhìn thấy chiếc máy bay bí ẩn này xuất hiện từ một nhà chứa máy bay.

Theo nhiếp ảnh gia, ông đang lái xe ngang qua sân bay thì nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một nhà chứa máy bay vốn đã lâu không mở cửa. Tò mò, ông quay xe lại và bất ngờ bắt gặp chiếc máy bay có thiết kế màu tối, thân dài và không có buồng lái.

"Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng đó là chiếc F-117 Nighthawk. Vì thế tôi quay lại xem. Nhưng thật bất ngờ, tôi thấy một thứ mà mình chưa từng thấy trước đây. Nó không có buồng lái", ông Ricky Schol kể lại.

Nhiếp ảnh gia này cho biết chỉ đứng cách chiếc máy bay khoảng 30 m và lập tức chụp lại hình ảnh. Sau khi tìm hiểu, ông xác định phương tiện này là RAVN X, mẫu máy bay không người lái do Aevum Aerospace phát triển.

Máy bay không người lái RAVN X. Ảnh: Ricky Schol

Chiếc UAV mang số hiệu đăng ký FAA N567RX. Thông tin đăng ký cho thấy Aevum từng đặt chiếc máy bay tại một địa chỉ ở sân bay Long Beach. Tuy nhiên, những hình ảnh mới xuất hiện cũng làm dấy lên nghi vấn đây có thể chỉ là một mô hình hoặc nguyên mẫu trưng bày.

RAVN X từng gây chú ý khi được Aevum giới thiệu vào năm 2020-2021. Công ty khi đó mô tả đây là tầng đầu tiên của một hệ thống phóng lên quỹ đạo, có nhiệm vụ đưa tên lửa mang tải trọng lên độ cao cần thiết trước khi tên lửa tiếp tục hành trình vào không gian.

Theo những thông tin được Aevum công bố thời điểm đó, RAVN X dài khoảng 24 m, sải cánh khoảng 18 m và có trọng lượng khoảng 25 tấn. Thiết kế hai động cơ, thân máy bay lớn và không có buồng lái giúp phương tiện có diện mạo khá khác biệt so với các UAV thông thường.

Aevum từng đặt mục tiêu tiến hành các thử nghiệm cấp phương tiện, xin chứng nhận đủ điều kiện bay từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), sau đó triển khai các chuyến bay phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Cecil ở Jacksonville, Florida.

Tuy nhiên, những tham vọng này dường như không đạt được tiến triển như kế hoạch. Thông tin công khai gần đây về RAVN X rất hạn chế, trong khi Gunter's Space Page, một trang chuyên theo dõi các vụ phóng và phương tiện không gian, cho rằng chưa có hoạt động đáng kể nào được ghi nhận sau khi Aevum giới thiệu RAVN X.

Theo trang này, đến tháng 8/2024, dường như các hoạt động liên quan đến chương trình đã dừng lại và chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy một chiếc RAVN X hoàn chỉnh đã được chế tạo để thực hiện các chuyến bay.