Vài giờ trước, một máy bay chở hàng Il-76 thuộc hãng hàng không Aviacon Zitotrans của Nga đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Caracas, các nguồn tin hàng không địa phương cho biết

Chiếc phi cơ nói trên khởi hành từ Nga vào ngày 22 tháng 10 và dừng chân tại Mauritania trước khi băng qua Đại Tây Dương và đến Venezuela vào ngày 27 tháng 10. Chuyến bay đã thu hút sự chú ý do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Aviacon Zitotrans.

Theo WarFront Witness, công ty này trước đây đã chuyên chở thiết bị quân sự, bao gồm tên lửa và phụ tùng trực thăng đến các quốc gia ở châu Phi và Nam Mỹ - những nơi đang chịu các hạn chế của Hoa Kỳ.

Giới phân tích tin rằng chuyến bay này có thể liên quan đến việc giao hàng cho chính phủ Venezuela. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ chính quyền Caracas hoặc Moskva về nhiệm vụ của chiếc Il-76 nói trên.

Tuyến đường máy bay Il-76 Nga sử dụng để mang hàng hóa bí mật tới Venezuela.

Hành tung của những máy bay Il-76 Nga luôn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế, bởi luôn có nghi ngờ về việc chúng mang theo vũ khí nhằm hỗ trợ các quốc gia được xem là đồng minh của Moskva.

Điển hình như vào ngày 30 tháng 9, các nguồn tin hàng không, trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết một chiếc Il-76 của Quân đội Nga đã hạ cánh xuống Sân bay Mehrabad ở Tehran.

Theo báo cáo sơ bộ, máy bay thuộc Trung đoàn Hàng không Vận tải Quân sự 566 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, khởi hành từ Irkutsk và bay qua không phận của một số quốc gia.

Chiếc máy bay, có khả năng chở tới 50 tấn hàng hóa, bao gồm cả thiết bị hạng nặng, đã hạ cánh xuống thủ đô Iran ngay sau nửa đêm giờ địa phương.

Mục đích của chuyến bay chưa được công bố chính thức, nhưng hành động như vậy thường liên quan đến việc giao thiết bị quân sự hoặc phụ tùng thay thế.