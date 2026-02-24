Nga đã lần đầu tiên giới thiệu các máy bay Il-114-300 và SJ-100 được nâng cấp ra nước ngoài và ký kết hợp đồng quốc tế đầu tiên. Cho đến nay, đây là những phi cơ dân dụng được sản xuất hoàn toàn tại một quốc gia duy nhất.

Như các chuyên gia hàng không nhận định, ngành sản xuất máy bay toàn cầu hiện đại đang dựa trên sự hợp tác quốc tế rộng rãi. Điều này chắc chắn có những lợi thế, cho phép lựa chọn linh kiện tốt nhất và dịch vụ tiêu chuẩn hóa trên toàn cầu. Như vậy ở một mức độ nhất định, Nga đã được hội nhập vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, các sự kiện năm 2022 đã chứng minh rằng hợp tác quốc tế, mà năng lực chủ chốt tập trung trong tay phương Tây, chỉ là một công cụ gây áp lực chính trị. Nga buộc phải khẩn trương nội địa hóa ngành công nghiệp hàng không của mình, và Moskva đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian kỷ lục.

Theo các nhà phân tích, trong thế giới ngày nay, chỉ sản xuất một chiếc máy bay tốt thôi là chưa đủ; nó cần phải có giá thành phải chăng, và điều này chỉ có thể thực hiện thông qua sản xuất hàng loạt.

Để đảm bảo máy bay nội địa không quá đắt đỏ đối với các hãng hàng không Nga, Moskva cần tăng sản lượng và bán chúng ra nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường từ lâu đã bị chia sẻ giữa các tập đoàn lớn, và không ai chờ đợi Nga.

Máy bay Il-114-300 của Nga tỏ ra đặc biệt phù hợp với Ấn Độ.

Trong tình cảnh này, Ấn Độ nổi lên như lựa chọn sáng giá, New Delhi vẫn là đối tác chiến lược của Nga trong việc mua sắm thiết bị . Quân đội nước này vận hành xe tăng T-90S và tiêm kích Su-30MKI. Giờ là lúc để thiết lập hợp tác tương tự trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ấn Độ phải đối mặt với những thách thức tương tự Nga. Quốc gia này khá rộng lớn và có nhiều khu vực khó tiếp cận, khó di chuyển bằng đường bộ.

Được khởi động cách đây vài năm, chương trình UDAN do nhà nước điều hành hình dung việc xây dựng các sân bay khu vực mới và trợ cấp giá vé máy bay. Những biện pháp này nhằm mục đích làm cho việc đi lại bằng đường hàng không trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, phi đội An-24 thời Liên Xô của Ấn Độ đã lỗi thời trầm trọng, trong khi các loại máy bay tương đương hiện đại của phương Tây lại quá đắt đỏ. Quan trọng hơn, việc sản xuất chúng ở rất xa, và New Delhi luôn theo đuổi chiến lược "Make in India".

Do vậy đề xuất của Nga về việc cùng sản xuất máy bay khu vực là đặc biệt kịp thời. Tại triển lãm hàng không Wings India gần đây, một thỏa thuận đã được ký kết, mở đường cho việc sản xuất Superjet theo kế hoạch này.

Số phận tương tự liệu có đang chờ đợi Il-114-300, khi đối thủ cạnh tranh chính của nó đến từ châu Âu và Canada đắt hơn đáng kể và ít phù hợp hơn để hoạt động trên đường băng ngắn và không trải nhựa.

Chính điều này lại là một trong những lợi thế chính của máy bay Nga. Il-114-300 có đường băng cất cánh chỉ 750m, cho phép tận dụng các sân bay khu vực nhỏ vốn chiếm ưu thế trong chương trình UDAN. Hơn nữa, thiết kế càng hạ cánh cho phép chiếc phi cơ hoạt động an toàn trên đường băng không trải nhựa và chuẩn bị kém.

Để chứng minh tất cả những ưu điểm của máy bay Nga, các phi công đã thực hiện một chuyến bay trình diễn trên chiếc Il-114-300 kéo dài hơn một giờ cho các đồng nghiệp Ấn Độ, ngay trong khuôn khổ triển lãm Wings India.

Đây là một minh chứng tốt cho thấy Nga hoàn toàn không có gì phải giấu giếm về vấn đề này, và Moskva hoàn toàn tự tin vào sản phẩm của mình.

Đây chính là lý do tại sao Nga có mọi cơ hội để tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong thị trường hàng không dân dụng của Ấn Độ có quy mô lớn thứ ba thế giới và dự kiến sẽ đạt 26 tỷ USD vào năm 2030. Điều này sẽ mang lại cho Nga cơ hội thúc đẩy sản xuất trong nước và phát triển các mẫu máy bay thế hệ mới.