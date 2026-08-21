Máy bay đầu tiên trên thế giới có thiết kế chưa từng có: Tầm bay 9.260 km, tiết kiệm tới 50% nhiên liệu

Đó là loại máy bay gì?

Loại máy bay được nhắc tới chính là: Máy bay thương mại Z4.

Thiết kế chưa từng có?

Công ty hàng không vũ trụ Mỹ JetZero vừa giới thiệu mẫu máy bay thương mại Z4 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough.

Z4 là chiếc máy bay liền thân đầu tiên trên thế giới. Đây là một thiết kế máy bay hoàn toàn khác với kiểu thân trụ và hai cánh truyền thống đang thu hút sự chú ý của ngành hàng không.

Theo JetZero, Z4 được phát triển hướng tới các chuyến bay tầm trung và tầm xa. Máy bay có khả năng chở khoảng 250 hành khách, với tầm bay dự kiến lên tới 9.260 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

JetZero ước tính thiết kế cánh liền thân có thể giúp giảm 30-50% mức tiêu thụ nhiên liệu so với các máy bay thương mại truyền thống có kích thước tương đương.

Máy bay Z4 (ảnh: Elconfidencial)

Thiết kế khác thường giúp giảm lực cản

Ở máy bay thông thường, thân máy bay chủ yếu đảm nhiệm việc chứa hành khách, hàng hóa và các hệ thống kỹ thuật, trong khi hai cánh tạo phần lớn lực nâng.

Z4 sử dụng một cách tiếp cận khác. Thân và cánh được tích hợp thành một cấu trúc tạo lực nâng, khiến gần như toàn bộ phần thân máy bay cùng tham gia vào quá trình tạo lực nâng.

Thiết kế này được kỳ vọng giúp máy bay tạo lực nâng hiệu quả hơn, đồng thời giảm lực cản khí động học. Khi máy bay cần ít năng lượng hơn để duy trì tốc độ và độ cao, lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng có thể giảm theo.

Không chỉ hướng tới hiệu quả nhiên liệu, thiết kế cánh liền thân còn có thể tạo ra không gian cabin rộng hơn. Hình dạng đặc biệt của máy bay mở ra khả năng bố trí nội thất khác với những mẫu máy bay chở khách hiện nay, mang lại thêm không gian cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo nhà sản xuất, dù có hình dáng khác biệt, máy bay được thiết kế để tương thích với các cổng đỗ, đường lăn và nhiều hệ thống phục vụ mặt đất hiện nay. Điều này có ý nghĩa lớn đối với khả năng thương mại hóa.

Nếu một loại máy bay mới đòi hỏi sân bay phải xây dựng lại đường băng, nhà ga hoặc hệ thống phục vụ mặt đất, chi phí triển khai sẽ tăng rất cao. Ngược lại, khả năng sử dụng hạ tầng sẵn có có thể giúp Z4 dễ dàng hơn trong quá trình tích hợp vào mạng lưới hàng không.

Dù vậy, JetZero vẫn phải chứng minh khả năng vận hành thực tế của máy bay trước khi tiến tới chứng nhận.

Japan Airlines tham gia đánh giá

Để giải quyết những thách thức này, JetZero đã hợp tác với Japan Airlines trong quá trình phát triển chương trình Z4.

Japan Airlines sẽ tham gia đánh giá cách máy bay hoạt động trong điều kiện khai thác thực tế, bao gồm quy trình tại cổng đỗ, xử lý mặt đất cũng như yêu cầu đối với hệ thống bảo trì, sửa chữa và đại tu.

Japan Airlines cũng coi dự án này là một phần trong định hướng thúc đẩy đổi mới công nghệ và mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

JetZero đặt mục tiêu đưa Z4 vào khai thác từ đầu những năm 2030. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những mẫu máy bay thương mại cánh liền thân đầu tiên được đưa vào hoạt động.

JetZero vẫn đang hoàn thiện thiết kế, tiến hành thử nghiệm, chứng minh độ an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận và xây dựng năng lực sản xuất hàng loạt.

Nếu vượt qua được các thách thức kỹ thuật và chứng nhận, Z4 có thể mở ra một hướng đi mới cho ngành hàng không: thay đổi hình dạng máy bay để giảm nhiên liệu tiêu thụ, thay vì chỉ tối ưu từng bộ phận trên cấu hình truyền thống. Đây cũng là một trong những hướng công nghệ được kỳ vọng góp phần giảm phát thải của ngành hàng không trong những thập kỷ tới.