Máy bay đâm tử vong người vượt rào tại sân bay Denver

Mạnh Dương
VTV.vn - Máy bay hãng Frontier Airlines đã đâm tử vong 1 người vượt rào tại sân bay Denver, khiến phi công phải hủy cất cánh và sơ tán hành khách.

Máy bay Frontier Airlines tại sân bay quốc tế Denver, Mỹ, ngày 25/11/2025. (Ảnh: AP)

Máy bay hãng Frontier Airlines đã đâm tử vong 1 người trên đường băng sân bay quốc tế Denver (Mỹ),  trong lúc cất cánh tối 8/5 (giờ địa phương), buộc phi công phải hủy quy trình cất cánh và sơ tán toàn bộ hành khách.

Theo nhà chức trách sân bay, người này đã vượt qua hàng rào an ninh và đi vào đường băng khoảng 2 phút trước khi bị máy bay đâm trúng. Danh tính nạn nhân chưa được công bố và người này được cho là không phải nhân viên sân bay.

Vụ việc xảy ra lúc 23h19 ngày 8/5, theo giờ địa phương, khi chuyến bay Frontier Airlines số hiệu 4345 đang rời Denver để tới Los Angeles. Máy bay Airbus A321 chở 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Frontier Airlines cho biết khói xuất hiện trong khoang, trong khi phi công lập tức hủy cất cánh. Hành khách sau đó được sơ tán bằng cầu trượt khẩn cấp và được đưa về nhà ga. Sân bay Denver cho biết đã có một đám cháy nhỏ ở động cơ nhưng lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt.

Biển hiệu bên ngoài trụ sở Frontier Airlines tại Denver, Mỹ, ngày 7/2/2022. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Có 12 hành khách bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán, trong đó 5 người được đưa tới bệnh viện địa phương. Đến sáng 9/5, phần lớn hành khách đã rời Denver trên một chuyến bay mới của Frontier Airlines.

Đoạn ghi âm kiểm soát không lưu do ứng dụng ATC.com công bố cho thấy phi công đã báo với đài kiểm soát rằng máy bay “vừa đâm trúng một người” và có cháy động cơ. Phi công cũng thông báo trên máy bay có 231 người và một cá nhân đã đi bộ băng qua đường băng.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết phi công đã dừng quy trình cất cánh ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh không ai được xâm nhập trái phép vào khu vực sân bay.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang phối hợp với Cục Hàng không Liên bang Mỹ, sân bay quốc tế Denver và lực lượng thực thi pháp luật địa phương để điều tra vụ việc. Đường băng 17L, nơi xảy ra sự cố, tạm thời bị đóng để phục vụ công tác điều tra.

