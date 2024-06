Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại một hội nghị ở Auckland ngày 20/5/2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Truyền thông New Zealand đưa tin chiếc Boeing 757 chở Thủ tướng Luxon đã gặp sự cố kỹ thuật khi đang dừng tiếp nhiên liệu tại Papua New Guinea, khiến phái đoàn doanh nghiệp và các nhà báo tháp tùng mắc kẹt ở Port Moresby, còn ông Luxon lên một chuyến bay thương mại để tới Nhật Bản. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng, ông Luxon sẽ có 4 ngày tại Nhật Bản, nơi ông dự kiến sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Fumio Kishida và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa New Zealand và Nhật Bản.

Trong phiên chế của NZDF hiện có hai chiếc Boeing 757 đã hoạt động suốt 30 năm qua và ngày càng cho thấy sự "rệu rã". Phát biểu trên đài phát thanh Newstalk ZB ngày 17/6, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins thừa nhận những vấn đề trên, đồng thời cho biết bộ này đang xem xét việc Thủ tướng Luxon cùng đoàn tháp tùng của ông sử dụng các chuyến bay thương mại thay thế cho máy bay của NZDF.

Trên thực tế, NZDF đang phải chật vật xoay xở tình trạng già hóa thiết bị và duy trì nhân sự. Chính phủ New Zealand cho biết họ muốn đầu tư tài chính nhiều hơn cho lĩnh vực quốc phòng, song cũng cần căn cơ trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt những cơn gió ngược về kinh tế.