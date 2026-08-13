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Máy bay chở khách "Made in China" vừa làm được điều chưa từng có

Hồng Duy
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Chiếc C919 do Trung Quốc tự phát triển đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình đầu tiên vào ngày 12/8, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng đưa ngành hàng không dân dụng nước này cạnh tranh với các ông lớn Boeing và Airbus.

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Theo dữ liệu từ FlightRadar24, chiếc C919 của Air China cất cánh từ Sân bay Quốc tế Bắc Kinh đến thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ và hạ cánh sau khoảng hai giờ bay. Đây là lần đầu tiên mẫu máy bay thân hẹp này vận hành trên một đường bay thương mại quốc tế ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Air China cho biết tuyến Bắc Kinh – Ulaanbaatar dự kiến sẽ được khai thác hàng ngày.

C919 là sản phẩm của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), được phát triển trong vòng 14 năm. Máy bay được Trung Quốc cấp chứng nhận vào cuối tháng 9/2022 và bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 5/2023.

Đây là mẫu máy bay chở khách thân hẹp, một lối đi, có sức chứa tối đa 174 hành khách và được định vị cạnh tranh trực tiếp với Boeing 737 MAX của Mỹ và Airbus A320neo của châu Âu.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên được xem là cột mốc mới trong chiến lược xây dựng COMAC thành một đối thủ trên thị trường máy bay chở khách toàn cầu – lĩnh vực lâu nay gần như nằm trong tay Boeing và Airbus.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng C919 vẫn còn nhiều thách thức trước khi có thể cạnh tranh rộng rãi ở thị trường quốc tế.

Andreas Mischer, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS), nhận định trên CNBC rằng hoạt động sản xuất C919 hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào các nhà cung cấp nước ngoài. Một ví dụ điển hình là động cơ LEAP do CFM International sản xuất – liên doanh giữa GE Aerospace của Mỹ và Safran Aircraft Engines của Pháp.

Ngoài ra, mẫu máy bay này hiện chưa được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hay Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cấp chứng nhận, khiến khả năng tiếp cận nhiều thị trường nước ngoài còn hạn chế.

Dù vậy, COMAC đang đẩy mạnh hoạt động quảng bá ở nước ngoài. C919 cùng mẫu C909 nhỏ hơn đã lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11/2025, nơi hãng tuyên bố muốn tăng cường quan hệ với ngành hàng không toàn cầu.

Hiện cả ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc – China Eastern Airlines, Air China và China Southern Airlines – đều đã đưa C919 vào khai thác. Trong ba năm qua, mẫu máy bay này đã phục vụ hơn 7,5 triệu lượt hành khách trên các đường bay kết nối hơn 20 thành phố của Trung Quốc.

Nguồn: Tổng hợp﻿

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Tags

máy bay chở khách

Made in China

c919

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