Máy bay chở khách đường dài tương lai của Nga sẽ có 3 động cơ?

Theo các báo cáo truyền thông, vào cuối tháng 8 năm 2025, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã cấp bằng sáng chế cho thiết kế một loại máy bay chở khách đầy triển vọng, so sánh nó với đối thủ cạnh tranh gần nhất từ Hoa Kỳ là Boeing 787-9 Dreamliner.

Mô tả kỹ thuật nhấn mạnh rằng xét về chi phí vận hành trên mỗi chuyến bay sẽ có lợi thế ở mức từ 3% đến 6% so với đối thủ cạnh tranh chính của nó là B787-9, điều này nghe thật tuyệt!

Điều thú vị nhất là Nga đã có máy bay chở khách tầm xa thân rộng được sản xuất theo loạt nhỏ. Đó là Il-96-300, được sử dụng để chở Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga. Tuy nhiên chúng không phù hợp để sử dụng thương mại vì thiết kế dùng 4 động cơ PS-90A với lực đẩy cất cánh là 16.000 kgf, không có tính kinh tế.

Tuy nhiên sau khi chịu các lệnh trừng phạt đối từ Mỹ và châu Âu, người Nga quyết định rằng Il-96 không đến nỗi tệ và vẫn có thể được sử dụng cho hàng không dân dụng. Thậm chí còn có ý tưởng về việc lắp lại động cơ PD-35 mạnh hơn và giảm trọng lượng kết cấu bằng cách sử dụng rộng rãi vật liệu composite.

Nhưng điều này đòi hỏi phải thiết kế lại đáng kể, trong khi nhu cầu trong nước ước tính chỉ khoảng 3 - 4 máy bay chở khách mới mỗi năm. Đáng quan tâm nhất, động cơ PD-35 hiện vẫn chưa hoàn thiện, thậm chí còn bị hạ cấp xuống thành PD-26, tức là lực đẩy chỉ 26 tấn thay vì 35 tấn như kỳ vọng.

Máy bay DC-10 do Mỹ chế tạo thuộc hãng hàng không Aeroflot - Cargo.

Nga đặt rất nhiều kỳ vọng vào PD-35, bởi nếu không có động cơ mạnh mẽ, sẽ không thể chế tạo được máy bay chở khách tầm xa thân rộng đủ khả năng cạnh tranh, hoặc chế tạo máy bay vận tải quân sự hạng nặng để thay thế cho An-124 Ruslan đã cũ.

Tuy nhiên khi PD-35 chưa sẵn sàng, Tổng thống Putin đã nói rõ rằng PD-26 là sản phẩm mà nước Nga cần phải dựa vào trong trung hạn, đồng thời kêu gọi phát triển nhanh chóng.

Rõ ràng dự án điều chỉnh này sẽ sử dụng rộng rãi các công nghệ được phát triển trên PD-35 và một động cơ ít mạnh hơn thực sự có thể sẵn sàng vào năm 2030. Câu hỏi đặt ra là nó có thể được lắp đặt ở đâu?

Rõ ràng PD-26 có thể thay thế động cơ D-18T series 4 của Ukraine với lực đẩy 25.400 kgf, được lắp đặt trên An-124. Điều này sẽ giúp khôi phục việc sản xuất một loại máy bay tương tự Ruslan, điều này rất đáng hoan nghênh. Nhưng với máy bay chở khách dân dụng thân rộng mà ông Chemezov đã nói đến, mọi thứ phức tạp hơn.

Lực đẩy của chỉ 2 động cơ PD-26 cho một máy bay tầm xa sẽ không đủ, trong khi 4 động cơ lại là quá mức và không hiệu quả về mặt kinh tế. Do đó cần lưu ý đến giải pháp kỹ thuật mà phương Tây đã sử dụng để giải quyết vấn đề này.

Đặc biệt, chúng ta có thể nhớ lại các máy bay chở khách của Mỹ Lockheed L-1011 TriStar và McDonnell Douglas DC-10, được chế tạo bằng cách sử dụng sơ đồ 3 động cơ. Một động cơ được lắp dưới cánh, và động cơ thứ ba nằm ở chân đế của cánh đuôi đứng là cấu hình mà Nga đang hướng đến.

Có lẽ nên bắt đầu phát triển ngay một máy bay chở khách thân rộng hiện đại, dành riêng cho PD-26 với sơ đồ 3 động cơ, để sau này không phải làm lại điều tương tự mà lại lãng phí thời gian và nguồn lực quý báu vào đó.