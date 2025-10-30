Hãng Mombasa Air Safari xác nhận trên máy bay có 8 du khách người Hungary, 2 người Đức và 1 phi công người Kenya, tất cả đều thiệt mạng. “Hiện ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hỗ trợ tối đa cho các gia đình nạn nhân" , hãng cho biết trong thông cáo.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA), máy bay loại Cessna 208B Grand Caravan do hãng Mombasa Air Safari vận hành đang trên hành trình từ khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Diani đến khu bảo tồn thiên nhiên Maasai Mara thì gặp nạn lúc 5h30 sáng giờ địa phương (2h30 GMT).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Máy bay rơi trong khu vực rừng đồi cách thị trấn Kwale khoảng 10 km và bốc cháy dữ dội ngay sau va chạm. Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy, xác máy bay cháy rụi, các mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường.

Ông Stephen Orinde, quan chức địa phương, cho biết chiếc máy bay đang hướng đến Kichwa Tembo, một đường băng nhỏ trong khu bảo tồn Maasai Mara - điểm đến nổi tiếng với cảnh quan hoang dã thu hút du khách quốc tế. "Tất cả hành khách đều là khách du lịch ", ông nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song giới chức địa phương nhận định thời tiết xấu, mưa lớn và sương mù dày có thể là yếu tố góp phần. Một số nguồn tin cho biết phi công không kịp liên lạc với kiểm soát không lưu sau khi cất cánh, lực lượng tìm kiếm mất khoảng 30 phút để xác định vị trí rơi.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Kenya từng bị cảnh báo có năng lực điều tra tai nạn dưới mức trung bình toàn cầu. Hồi tháng 8 năm nay, một máy bay cỡ nhỏ thuộc tổ chức từ thiện y tế Amref cũng rơi gần thủ đô Nairobi, khiến 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

