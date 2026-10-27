Máy bay chở khách bất ngờ gặp vật thể bí ẩn trên bầu trời, kết luận điều tra sau đó gây chú ý

Một chiếc máy bay chở khách bất ngờ gặp vật thể lạ trên bầu trời nước Anh, mở đầu cho sự việc khiến giới chức hàng không phải vào cuộc.

Một sự cố bất thường liên quan đến máy bay Boeing 777 của hãng British Airways vừa thu hút sự chú ý của truyền thông Anh khi những tình tiết trong báo cáo điều tra được công bố rộng rãi vào cuối tháng 10/2026.

Theo tờ The Independent, sự việc thực tế xảy ra ngày 24/6/2026, khi chiếc máy bay chở khách khởi hành từ sân bay Heathrow ở London, hướng tới thành phố New York (Mỹ).

Máy bay Boeing 777 của British Airways là loại phương tiện liên quan đến sự cố được công bố trong báo cáo điều tra. (Ảnh: Sky News)

Khi máy bay đang tăng độ cao, tổ lái bất ngờ phát hiện một vật thể có hình dáng khác thường di chuyển với tốc độ rất nhanh theo hướng ngược lại. Vật thể xuất hiện gần cánh phải, khiến phi công lập tức thông báo cho bộ phận kiểm soát không lưu.

Điều đáng chú ý là cuộc chạm trán chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng khoảng cách giữa hai bên gần đến mức khiến phi công không khỏi lo ngại. Những thông tin được ghi nhận sau đó đã khiến sự việc trở thành một trường hợp đáng chú ý trong báo cáo an toàn hàng không của Anh.

Máy bay gặp vật thể bí ẩn ở độ cao gần 1.800m

Theo hồ sơ số 2026127 của Hội đồng Điều tra các sự cố tiếp cận nguy hiểm trên không Anh (UK Airprox Board), sự việc xảy ra lúc 12h08 ngày 24/6/2026, khi máy bay Boeing 777 đang di chuyển qua độ cao khoảng 5.800 feet, tương đương 1.768m.

Vị trí xảy ra sự cố nằm cách khu vực Guildford, hạt Surrey, khoảng 7,4km về phía đông bắc.

Phi công mô tả vật thể có màu bạc sáng, bề mặt giống kim loại và phản chiếu ánh sáng. Nó lao rất nhanh theo hướng ngược chiều, vượt qua khu vực phía trên cánh phải máy bay.

Vật thể màu bạc được phi công phát hiện ở khoảng cách rất gần cánh phải của máy bay khi đang tăng độ cao. (Ảnh: Sky News)

Đặc biệt, khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa vật thể và máy bay được ước tính không quá 50 feet, tương đương khoảng 15m. Khoảng cách theo phương ngang không được xác định.

Khi nhân viên kiểm soát không lưu hỏi về kích thước, phi công đưa ra một cách so sánh khá bất ngờ: vật thể có kích thước tương đương khoảng 4 chiếc máy nướng bánh mì.

Ban đầu, tổ lái nghi ngờ đây có thể là một thiết bị bay không người lái cỡ trung bình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phỏng đoán dựa trên những gì phi công quan sát được.

Theo The Independent, dù vật thể xuất hiện ở khoảng cách rất gần, chiếc máy bay không cần thực hiện thao tác tránh khẩn cấp và vẫn hoàn thành hành trình tới New York theo kế hoạch.

Kết luận điều tra về vật thể xuất hiện gần máy bay gây chú ý

Sau khi tiếp nhận báo cáo, các chuyên gia an toàn hàng không Anh tiến hành xem xét thông tin từ tổ lái, bộ phận kiểm soát không lưu và dữ liệu radar liên quan.

Một chi tiết đáng chú ý là NATS, đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu tại Anh, đã kiểm tra dữ liệu radar tại thời điểm xảy ra sự việc nhưng không phát hiện tín hiệu nào tương ứng với vật thể được phi công mô tả.

Điều này khiến việc xác định nguồn gốc của vật thể trở nên khó khăn hơn.

Trong kết luận, UK Airprox Board cho biết với độ cao và những đặc điểm được mô tả, hội đồng không thể xác định chính xác bản chất của vật thể lạ.

Nói cách khác, dù phi công ban đầu nghi ngờ đó là thiết bị bay không người lái, cơ quan điều tra vẫn chưa có đủ cơ sở để xác nhận nhận định này.

Đáng chú ý hơn, hội đồng đánh giá sự cố ở mức nguy cơ loại A, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống phân loại các tình huống tiếp cận nguy hiểm trên không.

Cơ quan an toàn hàng không Anh đã kiểm tra những thông tin liên quan đến sự cố xảy ra ngày 24/6/2026. (Ảnh: A2Z)

Mức đánh giá này cho thấy yếu tố may mắn đã đóng vai trò quan trọng trong việc tránh va chạm và/hoặc thực sự tồn tại nguy cơ va chạm giữa các vật thể.

Đại diện British Airways khẳng định hãng luôn coi trọng những sự cố như vậy và yêu cầu phi công báo cáo để cơ quan chức năng có thể điều tra, thực hiện các biện pháp cần thiết.

Sự việc một lần nữa cho thấy những thách thức trong việc phát hiện và xác định các vật thể xuất hiện bất ngờ trên bầu trời, ngay cả tại khu vực có hệ thống kiểm soát không lưu hiện đại.

Đến khi kết quả điều tra được công bố, nguồn gốc của vật thể từng bay sát chiếc máy bay Boeing 777 vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Dù chưa xảy ra va chạm, sự cố đã được xếp vào nhóm có nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn hàng không.

Theo UK Airprox Board, The Independent, Sky News

