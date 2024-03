Máy bay chở khách bất ngờ bị sét đánh giữa không trung, toàn bộ khoảnh khắc thót tim được camera ghi lại gây choáng

Theo báo cáo của CityNews, một chiếc máy bay thương mại của Hãng hàng không Air Canada mới đây đã gặp một cảnh tượng hy hữu vào ngày 03/03. City News cho biết, sự cố này xảy ra khi chiếc Boeing 777-300 này đang bay từ Sân bay Vancouver (Canada) đến Sân bay Heathrow (London, Anh).

Cảnh tượng xảy ra với chiếc Boeing 777-300 của AirCanada

Theo đó, vào 19h30 tối mùng 03/03, Ethan West, một sinh viên thường đến Sân bay Vancouver (Canada) để xem máy bay khi rảnh rỗi. West cho biết, Boeing 777 là loại máy bay hai động cơ lớn nhất và là mẫu máy bay anh yêu thích nhất nên đã ngay lập tức giờ điện thoại ra quay lại.

Vào thời điểm đó, Ethan đã vô tình quay lại được cảnh tượng chiếc máy bay bị sét đánh trúng, khiến cả bầu trời sáng rực. May mắn thay, chiếc máy bay vẫn hoạt động bình thường và tiếp tục hành trình của mình và không gặp bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.

Cảnh tượng chiếc máy bay bị sét đánh trúng

West cho biết, dựa trên kiến thức đã học, trên máy bay có thiết bị chống sét, việc bị sét đánh thường không phải là vấn đề lớn nhưng nếu điều này xảy ra thì sau khi máy bay hạ cánh sẽ ngay lập tức được đưa đi kiểm tra.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, trung bình mỗi năm máy bay sẽ bị sét đánh một hoặc hai lần nên tỷ lệ xảy ra sự việc trên là khá hiếm. Vậy, nếu một chiếc máy bay bất ngờ gặp phải tác động năng lượng lên đến 1 tỷ joules (tương đương 1/4 tấn thuốc nổ TNT) thì làm sao nó có thể an toàn?

Chris Hammond, một phi công đã nghỉ hưu và là thành viên của Hiệp hội Phi công Hàng không Anh, cho biết một "lớp da" dẫn điện bao quanh buồng lái và cabin sẽ cho phép phi hành đoàn, hành khách và các bộ phận điện tử bên trong máy bay tránh xa được dòng điện.

Ông cho biết: "Có một lớp lưới kim loại ở lớp vỏ ngoài của máy bay. Lớp gạc này bao bọc toàn bộ thân máy và dòng điện sẽ đi qua nó".

Chiếc máy bay vẫn ổn định sau khi bị sét đánh nhờ thiết kế đặc biệt

Ngoài ra, kết nối giữa thiết bị điện tử và bình xăng được thiết kế để được bảo vệ chặt chẽ khỏi các xung điện bên ngoài. Trước khi máy bay được đưa vào sử dụng, tất cả các bộ phận sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt và đều phải trải qua các bài kiểm tra mô phỏng như mô phỏng sét đánh vào lớp vỏ bên ngoài và các bộ phận bên trong của máy bay.

Theo Scientific American, vụ tai nạn hàng không lớn gần đây nhất do sét đánh đã xảy ra từ năm 1967, khi chiếc máy bay Pan Am Boeing 707 số 214 bị sét đánh khiến bình nhiên liệu bốc cháy. Kể từ đó, máy bay đã bổ sung thêm nhiều công nghệ an toàn hơn để tránh bị sét đánh.

Nguồn: CityNews, ET Today