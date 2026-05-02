Máy bay Cessna rơi trong khu vực rừng tại Wimberley, Texas, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Nhà chức trách bang Texas cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h tối 1/5 (giờ địa phương) tại thành phố Wimberley, cách Austin khoảng 64 km về phía Tây Nam.

Theo Trung sĩ Billy Ray, phi công cùng 4 hành khách đã tử vong tại hiện trường. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố, tuy nhiên Câu lạc bộ Pickleball Amarillo xác nhận họ là thành viên đang trên đường tới một giải đấu.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại Cessna 421C, xuất phát từ Amarillo và dự kiến hạ cánh tại sân bay New Braunfels National. Hình ảnh từ trên cao cho thấy máy bay bị phá hủy hoàn toàn trong khu vực rừng cây.

Cơ quan chức năng liên bang đang dẫn đầu cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết bà nghe thấy tiếng va chạm lớn và cảm nhận rung chấn mạnh trong đêm.

Những người gặp nạn đang di chuyển tới một giải pickleball tại New Braunfels, cách San Antonio khoảng 48 km. Ban tổ chức đã hủy giải đấu trong ngày 2/5 và dự kiến dành phút tưởng niệm các nạn nhân trước khi thi đấu trở lại.

Đại diện Câu lạc bộ Pickleball Amarillo cho biết cộng đồng người chơi môn thể thao này rất gắn kết và sự việc khiến nhiều người bàng hoàng.

Cùng thời điểm đó, một máy bay khác cũng xuất phát từ Amarillo tới sự kiện đã hạ cánh an toàn. Dữ liệu kiểm soát không lưu cho thấy máy bay gặp nạn có dấu hiệu di chuyển bất thường trước khi biến mất khỏi radar và phát tín hiệu khẩn cấp.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực New Braunfels có nhiều mây vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn và xuất hiện giông vài giờ sau đó.