Cô rơi xuống dính liền với chiếc ghế máy bay và là người duy nhất sống sót sau thảm họa.

Vào đêm Giáng sinh năm 1971, một chiếc máy bay chở 92 người đã bị sét đánh khi đang bay qua Peru. Người duy nhất sống sót là một cô gái trẻ bị văng ra khỏi máy bay khi vẫn còn thắt dây an toàn trên ghế.

Đó là thảm họa chuyến bay LANSA 508 khiến chiếc máy bay rơi xuống rừng rậm Amazon và cô gái 17 tuổi Juliane Koepcke bị hất văng ra ngoài khi phi cơ vỡ vụn trên bầu trời.

Nhiều năm sau, cô chia sẻ với BBC rằng mình vẫn nhớ như in sự rung lắc dữ dội khi máy bay lao vào một cơn dông và những luồng sét bao quanh họ. Cô nhớ khoảnh khắc nắm chặt tay mẹ và ánh sáng chói lóa phát ra từ một trong các động cơ. Lời cuối cùng mẹ nói với cô là: "Thế là hết rồi, mọi chuyện kết thúc rồi."

Chiếc máy bay lao dốc không phanh. Điều tiếp theo cô nhận ra là mình đang rơi tự do hướng về thảm rừng rậm khi vẫn còn dính liền với chiếc ghế bay. Cô ngất đi và không nhớ gì về khoảnh khắc va chạm. Vụ tai nạn đã làm cô gãy xương đòn cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng khác. Khi tỉnh dậy, cô chỉ có một mình.

Cô gái 17 tuổi đã sống sót sau cú rơi từ độ cao hơn 3.000m và sau đó đi bộ xuyên qua rừng rậm suốt 11 ngày nhờ các kỹ năng sinh tồn do cha mẹ dạy (Ảnh: Wings of Hope)

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy có khoảng 14 người khác cũng có thể đã sống sót sau khi máy bay vỡ nát ở độ cao hơn 3.000m, nhưng tất cả họ đều đã qua đời trong lúc chờ đợi cứu hộ.

Juliane vẫn có thể đi lại được. Cô đã học hỏi được nhiều kiến thức về rừng rậm từ cha mẹ, vì cha cô là một nhà động vật học còn mẹ cô nghiên cứu về các loài chim nhiệt đới. Áp dụng những bài học ấy, cô biết mình phải làm gì: tìm một con suối và đi dưới lòng nước vì biết rằng di chuyển như vậy sẽ an toàn hơn.

Tất cả những gì cô có để ăn chỉ là một túi kẹo nhặt được tại hiện trường vụ rơi, nhưng nó cũng nhanh chóng hết sạch. Đến ngày thứ tư, cô nghe thấy tiếng một con kền kền hạ cánh và biết rằng gần đó có xác chết. Cô chạm mặt một hàng ghế gồm ba hành khách bị "cắm đầu xuống đất".

Đó là lần đầu tiên thiếu nữ này nhìn thấy thi thể người chết. Cô đã kiểm tra xem liệu có ai trong số họ là mẹ mình hay không.

Bà Juliane Koepcke vào năm 2014, nhiều năm sau khi trở thành người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Peru (Ảnh: Getty Images)

Đó không phải là mẹ cô, và cô tiếp tục bước đi. Đến ngày thứ 10, cô không còn có thể đứng vững được nữa và chia sẻ rằng mình 'trôi dạt dọc theo bờ của một con sông lớn hơn vừa tìm thấy'.

Khi nhìn thấy một chiếc thuyền, cô nghĩ mình đang ảo giác, nhưng lúc chạm vào thì thấy nó rất thực.

Gần đó, cô tìm thấy một căn chòi có động cơ và nhiên liệu. Cô đã dùng một ít nhiên liệu để tẩy dòi ra khỏi vết thương trên tay, nhờ nhớ lại việc cha cô từng bôi dầu hỏa vào vết thương bị nhiễm trùng của chú chó cún ở nhà.

Cô ngủ lại trong căn chòi đêm đó và tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng người nói bên ngoài. Cô miêu tả “điều đó giống như nghe thấy giọng nói của các thiên thần”. Họ đã chữa trị vết thương, cho cô ăn và đưa cô trở lại với thế giới văn minh.

Juliane kể rằng ban đầu họ tưởng cô là “nữ thần sông nước”, nhưng vì biết tiếng Tây Ban Nha, cô đã có thể trò chuyện và kể cho họ nghe việc mình vừa sống sót sau một vụ rơi máy bay.

Thi thể của mẹ cô được tìm thấy vào ngày 12 tháng 1. Juliane cho biết qua các dấu vết tại hiện trường, mẹ cô có vẻ cũng đã sống sót sau cú rơi, nhưng vì bị thương quá nặng không thể di chuyển nên bà đã qua đời sau đó vài ngày.

Câu chuyện của cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Miracles Still Happen và bộ phim tài liệu Wings of Hope của đạo diễn Werner Herzog - người lẽ ra cũng đã có mặt trên chuyến bay định mệnh đó nếu không vì một sự thay đổi lịch trình vào phút chót.

Nguồn: Ladbible



