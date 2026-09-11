Một máy bay của Delta Air Lines chở 180 người gặp sự cố áp suất khoang khi đang trên đường từ Los Angeles đến Salt Lake City. Máy bay phải hạ độ cao khẩn cấp và chuyển hướng đến Las Vegas.

Được biết, sự cố xảy ra ngày 6/9 trên chuyến bay Delta 2311 của hãng hàng không Delta Air Lines, khởi hành từ Los Angeles và dự kiến đến Salt Lake City. Trong hành trình, máy bay bất ngờ gặp trục trặc hệ thống điều áp. Phi hành đoàn sau đó nhanh chóng thực hiện các quy trình ứng phó theo tiêu chuẩn, đưa máy bay xuống độ cao an toàn.

Theo thông tin từ Delta Air Lines, máy bay đã hạ khoảng 27.000 feet (khoảng 8.230 m) chỉ trong 10 phút. Trong quá trình này, mặt nạ dưỡng khí trong khoang hành khách tự động bung xuống.

Cuối cùng, phi hành đoàn quyết định chuyển hướng và hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Trên máy bay khi đó có 174 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn. May mắn, tất cả đều an toàn.

Đoạn ghi âm liên lạc (Nguồn: X)

Đoạn ghi âm liên lạc giữa phi công và kiểm soát không lưu cho thấy mức độ khẩn cấp của tình huống. Phi công thông báo: “Delta 2311 hiện đang hạ độ cao nhanh chóng. Chúng tôi muốn xuống 9.000 feet và bay thẳng đến Las Vegas”.

Khi kiểm soát không lưu hỏi liệu mặt nạ dưỡng khí đã được triển khai hay chưa, phi công xác nhận: “Đúng vậy”.

Một hành khách sau đó chia sẻ trải nghiệm trên Reddit, cho biết điều đáng sợ nhất không hẳn là việc máy bay hạ độ cao mà là cảm giác hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Theo hành khách này, các tiếp viên hàng không đã đeo mặt nạ dưỡng khí và cố gắng thông báo cho hành khách, nhưng âm thanh gần như không thể nghe rõ. Người này đang ngủ thì bị đánh thức bởi chuyển động của máy bay. Sau vài giây để nhận ra đây không phải một giấc mơ, anh nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí. Trong khoảnh khắc căng thẳng, hành khách thậm chí từng do dự không biết có nên tranh thủ lúc máy bay vẫn còn Wi-Fi để nhắn tin cho người thân hay không.

Cựu phi công lái tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ Matthew “Whiz” Buckley nhận định những sự cố liên quan đến hệ thống điều áp như trên là “cực kỳ hiếm” tại Mỹ.

Theo Buckley, khi xảy ra tình huống này, ưu tiên hàng đầu của phi hành đoàn là nhanh chóng xác định sân bay gần nhất có điều kiện đường băng phù hợp, sau đó đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách rời máy bay theo cách bình thường. Delta Air Lines sau đó bố trí một chuyến bay thay thế để hành khách tiếp tục hành trình đến Salt Lake City.

Hãng hàng không gửi lời xin lỗi đến hành khách và khẳng định an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Delta, đồng thời cảm ơn phi hành đoàn và đội ngũ hỗ trợ mặt đất đã xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp.

Nguồn: ETtoday