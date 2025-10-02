Máy bay chiến đấu không người lái Kizilelma 'cách mạng hóa' bắt đầu thử vũ khí

Máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm vũ khí khi nó được phát hiện mang theo hai quả bom dẫn đường mini Tolun tích hợp trên giá treo ngoài SADAK-4T.

Theo báo cáo từ công ty Baykar tham gia phát triển, đây là những "cuộc thử nghiệm bay có liên kết với đạn dược" thành công. Điều đó có nghĩa là việc sử dụng trực tiếp, cụ thể là ném bom vẫn chưa diễn ra, điều này đã được xác nhận trong video.

Máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar Kizilelma được phát hiện mang theo bom Tolun.

Nguyên mẫu thứ ba của UAV này được cho là sử dụng động cơ AI-322F của Ukraine, cũng chính là loại được trang bị cho nguyên mẫu thứ tư, hai mẫu đầu tiên được trang bị động cơ AI-25TLT.

Điều đáng chú ý là bom Tolun được lắp trên các giá treo bên ngoài, trong khi Kizilelma được cho là máy bay có khả năng tàng hình thấp. Đồng thời nhà phát triển đảm bảo rằng chiếc UAV cũng sẽ có một khoang chứa tương ứng bên trong.

Như vậy dự án dường như đã tiến triển đến giai đoạn tích hợp vũ khí. Tất nhiên bài kiểm tra hiện tại không khẳng định năng lực của máy bay chiến đấu theo hướng này, mà chỉ là một bước trong quá trình phát triển.

Dự kiến trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến các cuộc thử nghiệm với các loại bom, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, vũ khí không đối không khác, trong đó Roketsan Cirit dùng để chống UAV sẽ rất đáng chú ý.

Bayraktar Kizilelma là máy bay chiến đấu không người lái có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với tiêm kích KAAN thế hệ thứ năm của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc UAV sẽ được trang bị radar mảng pha chủ động, hệ thống điện tử hiện đại và khả năng bay liên tục từ 3 - 6 giờ.

Hiện tại đã có thông báo rằng việc sản xuất hàng loạt UAV đã được bắt đầu, dự kiến sẽ được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2026. Sự phát triển này cũng đã thu hút sự quan tâm từ dự án tiêm kích thế hệ thứ sáu GCAP , nơi đang tìm kiếm một "máy bay không người lái hộ tống".