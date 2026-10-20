Một chuyến bay của hãng hàng không LATAM Airlines Perú đi Piura phải dừng khởi hành sau khi khói và lửa bốc lên từ khu vực động cơ trái và cánh máy bay tại sân bay quốc tế Jorge Chávez ở Lima, Peru.

Theo thông tin được công bố, sự cố xảy ra ngày 19/10 (giờ địa phương), khi chuyến bay LA2302 đang chuẩn bị cất cánh. Lực lượng cứu hỏa sân bay nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy. Hành khách được đưa khỏi máy bay để bảo đảm an toàn.

Hãng hàng không LATAM Airlines Perú mô tả đây là một “sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến”. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh khói bốc lên từ khu vực cánh trái của máy bay, trước khi ngọn lửa xuất hiện.

Clip: @fl360aero





Ảnh: Gulf News

Một hành khách kể với kênh truyền hình ATV rằng phi công đã thông báo chuẩn bị cất cánh, các động cơ cũng bắt đầu hoạt động trước khi đám cháy bùng phát.

Theo ATV, hành khách này cho biết cơ trưởng sau đó thông báo chuyến bay đã phải hủy cất cánh do phát hiện vấn đề liên quan đến bộ phận càng hạ cánh bên trái.

LATAM Airlines Perú cho biết hãng đang hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng và sắp xếp các chuyến bay thay thế. Chiếc máy bay sẽ được kiểm tra kỹ thuật để xác định nguyên nhân sự cố.

Trong khi đó, nhà chức trách sân bay cho biết hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường sau vụ việc.

Nguồn: Gulf News