Máy bay An-28 Ukraine lập kỷ lục bắn hạ 213 UAV Nga

Điều này được chứng minh bằng các ký hiệu trên thân máy bay, như được thể hiện trong một bài báo của tờ New York Times (NYT).

Trong số hàng chục dấu hiệu nhận dạng của các máy bay không người lái Shahed và Geran bị bắn hạ, có thể nhận thấy một biểu tượng bất thường, trông giống với nhiều loại UAV khác của Nga.

Nhiều khả năng đây là máy bay không người lái trinh sát Corsair hoặc Forpost, mặc dù hình dạng của cánh đuôi cho thấy nhiều khả năng đó là Corsair hơn.

Điều đáng chú ý là chiếc Corsair của Nga đã từng được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine và ít nhất 1 chiếc đã bị bắn rơi trong năm 2022.

So sánh ký hiệu trên máy bay An-28 và chiếc UAV trinh sát Corsair.

Ngoài ra, trên thân chiếc An-28, gần một số ký hiệu, còn có thể nhìn thấy thêm các biểu tượng của máy bay không người lái đánh chặn. Cần nhớ lại vào tháng 4, báo chí biết được rằng UAV đánh chặn P1-SUN của công ty SkyFall đã được tích hợp vào chiếc An-28.

Phương tiện này được trang bị ít nhất 3 cụm treo dưới mỗi cánh, cho phép nó mang theo tối đa 6 đạn đánh chặn cùng lúc. Ngoài ra, An-28 còn được trang bị một trạm quang học để tìm kiếm mục tiêu trên không.

Cách tiếp cận này cho phép tiêu diệt máy bay không người lái Nga thông qua những phương tiện giá rẻ hơn nhiều so với tiêm kích chuyên dụng, coi chúng như một giải pháp thay thế cho tên lửa không đối không đắt tiền.

Chiếc An-28 trong phiên bản cải tiến mang theo máy bay không người lái đánh chặn.

Việc sử dụng An-28 làm "máy bay săn lùng" các UAV tấn công dạng Shahed của Nga đã được biết đến từ tháng 2 năm nay. Hình ảnh được công bố vào thời điểm đó cho thấy nhóm tác chiến trên khoang đang sử dụng súng máy M134 Minigun 6 nòng để tấn công các mục tiêu.

Các nhân viên kiểm soát không lưu hướng dẫn máy bay vào khu vực UAV Nga hoạt động, sau đó phi công và người điều khiển phải xác định mục tiêu bằng mắt thường trên bầu trời đêm.

Phi hành đoàn của chiếc An-28 bao gồm các phi công dân sự tình nguyện tham gia bảo vệ không phận và hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.