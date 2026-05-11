HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Máy bay An-28 Ukraine lập kỷ lục bắn hạ 213 UAV Nga

Bạch Dương
|

Phương tiện "săn tử thần" của Ukraine được chế tạo dựa trên máy bay vận tải dân dụng An-28 đã tiêu diệt tới 213 UAV của Nga.

- Ảnh 1.

Điều này được chứng minh bằng các ký hiệu trên thân máy bay, như được thể hiện trong một bài báo của tờ New York Times (NYT).

Trong số hàng chục dấu hiệu nhận dạng của các máy bay không người lái Shahed và Geran bị bắn hạ, có thể nhận thấy một biểu tượng bất thường, trông giống với nhiều loại UAV khác của Nga.

Nhiều khả năng đây là máy bay không người lái trinh sát Corsair hoặc Forpost, mặc dù hình dạng của cánh đuôi cho thấy nhiều khả năng đó là Corsair hơn.

Điều đáng chú ý là chiếc Corsair của Nga đã từng được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine và ít nhất 1 chiếc đã bị bắn rơi trong năm 2022.

- Ảnh 2.

So sánh ký hiệu trên máy bay An-28 và chiếc UAV trinh sát Corsair.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài ra, trên thân chiếc An-28, gần một số ký hiệu, còn có thể nhìn thấy thêm các biểu tượng của máy bay không người lái đánh chặn. Cần nhớ lại vào tháng 4, báo chí biết được rằng UAV đánh chặn P1-SUN của công ty SkyFall đã được tích hợp vào chiếc An-28.

Phương tiện này được trang bị ít nhất 3 cụm treo dưới mỗi cánh, cho phép nó mang theo tối đa 6 đạn đánh chặn cùng lúc. Ngoài ra, An-28 còn được trang bị một trạm quang học để tìm kiếm mục tiêu trên không.

Cách tiếp cận này cho phép tiêu diệt máy bay không người lái Nga thông qua những phương tiện giá rẻ hơn nhiều so với tiêm kích chuyên dụng, coi chúng như một giải pháp thay thế cho tên lửa không đối không đắt tiền.

- Ảnh 4.

Chiếc An-28 trong phiên bản cải tiến mang theo máy bay không người lái đánh chặn.

Việc sử dụng An-28 làm "máy bay săn lùng" các UAV tấn công dạng Shahed của Nga đã được biết đến từ tháng 2 năm nay. Hình ảnh được công bố vào thời điểm đó cho thấy nhóm tác chiến trên khoang đang sử dụng súng máy M134 Minigun 6 nòng để tấn công các mục tiêu.

Các nhân viên kiểm soát không lưu hướng dẫn máy bay vào khu vực UAV Nga hoạt động, sau đó phi công và người điều khiển phải xác định mục tiêu bằng mắt thường trên bầu trời đêm.

Phi hành đoàn của chiếc An-28 bao gồm các phi công dân sự tình nguyện tham gia bảo vệ không phận và hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo New York Times
Tôi cứ nghĩ mua iPhone Pro mới là "sang chảnh nhất" để rồi vỡ mộng nhận ra nó không như mình tưởng tượng
Tags

Ukraine

UAV Nga

Máy bay An-28

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại