Việc Gruzia mua các hệ thống phòng không mới này chưa từng được công bố trước đây. Chuyến bay bất thường đã được người dùng mạng xã hội X phát hiện.

Nhà báo quân sự Arab-Military từ mạng xã hội X đã đăng tải video ghi lại cảnh một chiếc xe tải đang được đưa lên máy bay An-124 của Ukraine tại Sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel.

Những bức ảnh bổ sung chụp từ nhà ga sân bay sau đó đã được công bố, cho thấy 3 bệ phóng tên lửa đất đối không Spyder đang được chuẩn bị để đưa lên chiếc phi cơ vận tải.

Theo dịch vụ giám sát hàng không dân dụng, sau khi khởi hành từ Israel, máy bay chở hàng đã bay tới Gruzia và cuối cùng hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tbilisi.

Đưa bệ phóng tên lửa phòng không Spyder lên máy bay vận tải An-124.

Báo chí biết rằng Gruzia đã mua 1 hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Spyder-SR do Tập đoàn Rafael của Israel vào năm 2008. Tổ hợp này có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt tiêm kích, máy bay ném bom, tên lửa hành trình, UAV và đạn dẫn đường chính xác.

Spyder-SR sử dụng tên lửa không đối không Python 5 và Derby và có tầm bắn lên tới 20 km.

Vào tháng 3 năm 2020, có thông tin cho rằng Gruzia đã lên kế hoạch tiến hành sửa chữa và nâng cấp toàn bộ các hệ thống tên lửa phòng không đã mua trước đó.

Nội dung hiện đại hóa không được công bố, theo thông tin chưa được xác nhận, dự kiến sẽ đưa tổ hợp Spyder-SR lên phiên bản MR. Điều này sẽ mở rộng phạm vi tấn công lên 40 km. Không có thông báo chính thức nào về việc Gruzia mua các hệ thống phòng không mới.

Xét theo chiều dài cơ sở của các khung gầm thuộc loại 6×6, An-124 đã chở 3 bệ phóng tên lửa phòng không Spyder-SR hoặc MR. Các phiên bản có tầm bắn xa hơn được chế tạo trên khung gầm 8×8.

Lộ trình bay của máy bay An-124 của Ukraine từ Israel đến Gruzia.

Cần nhớ lại vào tháng 7 năm 2025, Rafael đã trúng thầu cung cấp cho Quân đội Romania các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung.

Theo Defense Romania, chỉ có Tập đoàn Rafael của Israel với hệ thống SPYDER và tên lửa Derby (SHORAD/VSHORAD) ở phiên bản tầm ngắn và tầm trung vẫn tiếp tục tham gia cuộc cạnh tranh, sau khi các công ty châu Âu MBDA và Diehl bị loại khỏi cuộc đấu thầu.