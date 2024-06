Mẫu xe ngập thành tích vừa mở bán ở VN, người dùng lập tức so sánh 1 điều với VinFast VF 6

Mới đây, SAIC đã chính thức bán ra mẫu ô tô điện đầu tiên tại Việt Nam là MG4, có giá khởi điểm 828 triệu đồng.

Ngập giải thưởng

Chỉ trong 2 năm từ 2022 cho tới nay, MG4 EV đã được ra mắt tại hơn 80 quốc gia, với hơn 30 giải thưởng từ các tổ chức quốc tế uy tín.

Ra mắt năm 2022, MG4 đã mang về các giải thưởng giá trị: “Good Deal” và “Full Electric” bởi PALMARÈS LE MAGAZINE, cùng danh hiệu “Best Car” từ Les Numériques tại Pháp.

Năm 2023, MG4 tiếp tục chinh phục các thị trường lớn với các giải thưởng danh giá như “Car of the Year” và “Best Value EV” tới từ WhichEV Annual Award ở Vương quốc Anh, “Car of the Year” tới từ Carwow, và “Best Electric Family Car” tới từ WHAT CAR?, danh hiệu “Best Electric Car” tại 2023 Autocar Awards ở Vương quốc Anh, “EV of the Year” tại 2023 AM Awards, và được vinh danh là “Top EV of 2023” bởi Gizmodo tại Úc. Tại Hà Lan, MG4 đã giành được giải thưởng “Electric car of the year 2023” bởi e-Drivers.com.

Bước sang năm 2024, xe điện MG4 tiếp tục khẳng định vị thế với danh hiệu “Car of the Year” tại Car Expert Awards 2024 ở Vương quốc Anh, “Small Electric Car of the Year” tại What Car? Awards 2024, và “Best Used EV” tại 2024 AM Awards. Đặc biệt, MG4 còn được vinh danh là “Compact Segment Winner” tại GCOTY 2024 ở Đức, và “Car of the Year 2024” tại Croatia và Romania.



Năm 2023, theo thống kê, MG4 EV cũng trở thành mẫu xe thuần điện nhỏ gọn bán chạy nhất ở châu Âu với doanh số hàng tháng vượt 10.000 chiếc.

Đâu là lợi thế?

Xe điện MG4 mang trong mình ngôn ngữ thiết kế “Energetic Agility”, là sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và công nghệ, được xây dựng trên nền tảng hoàn toàn mới MSP (Modular Scalable Platform) với thiết kế phân bố trọng lượng 50:50.

Về kích thước, xe điện MG4 có chiều dài 4.287mm, chiều rộng 1.836mm và chiều cao 1.516mm cùng chiều dài cơ sở 2.705mm, đảm bảo không gian nội thất rộng rãi và thoải mái. Trọng lượng không tải của xe là 1.655kg và trọng lượng toàn tải là 2.150kg. Bán kính quay vòng của xe điện MG4 chỉ là 5.3m, giúp xe dễ dàng di chuyển trong đô thị.

Điểm cộng nữa của mẫu xe này chính là khả năng vận hành ấn tượng với động cơ điện hiệu năng cao và phạm vi hoạt động 350km - 450 km (tùy phiên bản). Cụ thể, xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau và tỉ lệ phân bố trọng lượng 50:50 giúp MG4 EV luôn cân bằng và ổn định trên mọi cung đường. Xe sử dụng mô-tơ điện mạnh 170 mã lực và 250 Nm ở phiên bản DEL. Hai con số tương ứng của bản LUX là 201 mã lực và 250 Nm.

Thiết kế pin siêu mỏng chính là một điểm ấn tượng khi nhắc đến MG4. Xe điện MG4 được trang bị công nghệ pin tiên tiến “Cell-To-Pack”, giúp loại bỏ các mô-đun lớn và giảm đáng kể khối lượng bộ pin. Thiết kế pin siêu mỏng với độ dày chỉ 110 mm và cấu trúc cell ngang giúp tối ưu hóa không gian và tăng mật độ năng lượng.

Tương xứng với những giải thưởng đã đạt được, MG4 cũng sở hữu hàng loạt tính năng an toàn vượt trội. Phiên bản quốc tế của mẫu xe này được trang bị khung xe bằng thép cường độ cao hàn laser giúp bảo vệ người lái trong mọi tình huống, và hệ thống hỗ trợ người lái MG Pilot với các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Sạc ở đâu và hàng loạt vấn đề làm khó MG4

MG4 có giá bán được đánh giá không phải là rẻ, cùng với sự hạn chế về hệ thống trạm sạc phủ rộng trên toàn quốc như VinFast và tâm lý e ngại của nhiều người Việt đối với xe Trung Quốc, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của MG4 tại Việt Nam.

Giá bán

MG4 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản DEL và LUX, đi kèm mức giá từ 828 đến 948 triệu đồng. Ngay khi MG ra mắt và công bố giá bán, người dùng lập tức gọi tên một mẫu xe điện khác đang được bán tại Việt Nam là VinFast VF 6 Plus.

Cùng trong tầm giá 850 triệu đồng, MG4 EV bản DEL có giá 828 triệu, VinFast VF 6 Plus kèm pin có giá 855 triệu, nhưng MG4 EV phiên bản DEL tỏ ra thua thiệt khá nhiều khi so với VinFast VF 6 Plus, có thể thấy qua bảng so sánh một vài thông số về hiệu suất và an toàn của 2 mẫu xe bên dưới đây.

Thông số MG4 EV bản DEL VinFast VF 6 Plus Túi khí 6 8 Cảnh báo điểm mù - Có Cảnh báo va chạm trước/sau - Có Phanh tự động khẩn cấp - Có Camera lùi - Có Camera 360 độ - Có Dung lượng pin 51 kWh 59,6 kWh Công suất 167 mã lực 201 mã lực Mo men xoắn 250 Nm 310 Nm Phạm vi di chuyển tối đa 350 km 381 km Sạc nhanh 37 phút (từ 10%-80%) 24 phút (từ 10%-70%)

Vấn đề sạc pin

MG4 sẽ sử dụng chủ yếu bộ sạc tại nhà theo xe khi tặng kèm bộ sạc pin 7 kW. Xe có hỗ trợ sạc nhanh, nếu sử dụng với bản DEL, MG4 sẽ mất 37 phút để sạc từ 0 – 80% pin.

MG4 DEL cũng có điểm cộng khi có chức năng sạc di động, có thể cung cấp điện cho một số thiết bị bên ngoài.

MG4 có thể sử dụng các điểm sạc công cộng nhưng chi phí sạc điện sẽ lớn hơn so với VF 6 Plus. Tuy vậy, hiện nay, hãng thông báo sẽ miễn phí 12 tháng sử dụng trạm sạc từ những đối tác EV One hay Charge +.

Rõ ràng, về vấn đề này, VF 6 Plus lợi thế hơn khi VinFast sở hữu hệ thống trạm sạc trải dài trên cả nước.

Tâm lý e ngại của người Việt

Theo đó, trong quá khứ, một số xe Trung Quốc đã gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn và chất lượng, khiến lòng tin của người tiêu dùng bị lung lay. Tất nhiên, các hãng xe này đã cải thiện công nghệ rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng việc xây dựng lại lòng tin của người tiêu dùng không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được.

Từ những lý do trên, có thể thấy, việc cạnh tranh của MG4 tại thị trường Việt Nam với VinFast VF 6 Plus thực không dễ dàng gì.