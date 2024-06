Hãng xe sắp về VN ra công nghệ mới phá vỡ 3 kỷ lục thế giới: Các ông lớn ngành xe "ngồi trên đống lửa"

Phá vỡ 3 kỷ lục thế giới

Mới đây, tại một buổi họp báo ở Tây An, Trung Quốc, hãng xe chuẩn bị về Việt Nam BYD đã ra mắt công nghệ hybrid DM thế hệ thứ năm và giới thiệu hai mẫu xe đầu tiên sử dụng công nghệ này, là Qin L DM-i và Seal 06 DM-i. Chúng cũng được mở bán ngay tại sự kiến với giá bán khoảng 13.800 USD.

Với động thái này, BYD tự tin khẳng định đã phá vỡ ba kỷ lục thế giới: hiệu suất nhiệt của động cơ cao nhất (46,06%), mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất (2,9 l/100 km) và phạm vi hoạt động dài nhất (2.100 km).

Ảnh: CarNewsChina

Theo giới thiệu của hãng, công nghệ hybrid DM thế hệ thứ năm có gì?

Hệ thống hybrid DM thế hệ thứ năm của BYD dựa trên động cơ xăng 1.5 lít, cung cấp công suất tối đa là 74 kW và mô-men xoắn 126 Nm. Nhờ vào các cải tiến trong công nghệ, động cơ hiện đạt hiệu suất nhiệt 46,06%, đây là mức mà BYD tuyên bố là cao nhất thế giới. Thông tin thêm từ báo Tuổi trẻ cho biết, kỷ lục trước đó thuộc về Toyota với động cơ có hiệu suất khoảng 41%, tức 41% năng lượng được chuyển hóa thành sức mạnh động cơ, 59% còn lại bị thất thoát dưới dạng nhiệt.

Mẫu xe Seal 06 DM-i. Ảnh: BYD



Đây là kết quả sự kết hợp của các công nghệ, có thể kể đến như tỷ lệ nén siêu cao, ống dẫn khí xoáy, hệ thống đốt thông minh, hệ thống EFI thông minh, hệ thống phun xăng điện tử thông minh, hệ thống tuần hoàn khí xả (EGR) hoạt động trước khi quá trình hút không khí mới vào buồng đốt bắt đầu (giúp cải thiện hiệu quả giảm khí thải và tăng hiệu suất đốt cháy trong động cơ), làm mát phân vùng thông minh và hệ thống bôi trơn biến thiên thông minh, tạp chí Văn hóa và phát triển dẫn theo chuyên trang CarNewsChina cho biết.

Không chỉ nâng cấp động cơ, BYD còn cải tiến đáng kể bộ pin Blade.

Công nghệ mới của BYD sử dụng các gói pin có dung lượng 10,08 hoặc 15,87 kWh, đều là dòng pin Blade của BYD. Đặc biệt, mật độ năng lượng của pin Blade PHEV hiện nay đạt 115 Wh/kg, tăng 15,5%. Công suất sạc AC được nâng từ 3,3kW lên 6,6kW, trong khi sạc nhanh cho phép từ 30 lên 80% pin chỉ trong 21 phút.

Đối với các mẫu xe được trang bị công nghệ DM thế hệ thứ năm sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất chỉ 2,9 lít/ 100km. Các phương tiện có phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 2.100 km, gấp ba lần so với các phương tiện sử dụng nhiên liệu thông thường.

Các ông lớn ngành xe "ngồi trên đống lửa"

Theo Nhịp sống thị trường, báo chí phương Tây đánh giá công nghệ mới của BYD là bước nhảy vọt, có tác dụng thúc đẩy rất lớn sự quan tâm của người dùng đối với ngành công nghiệp EV với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng hơn, chi phí thấp hơn và giảm lo ngại về phạm vi di chuyển.

Trên thế giới, BYD vẫn theo sau các hãng như Toyota, Volkswagen, General Motors và Stellantis về doanh số. Tuy nhiên, tại các thị trường như Đông Nam Á, Úc hay Trung Đông – nơi các chính phủ áp đặt ít rào cản thương mại và thuế quan, BYD cùng nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đang đặt ra nhiều thách thức đối với các hãng xe lớn như Nhật Bản.

Diễn ra đồng thời với sự kiện giới thiệu công nghệ mới của BYD, vào ngày 28/5/2024, Toyota cũng đã trình diễn các mẫu động cơ thế hệ tiếp theo mà hãng nói rằng có thể so sánh với các nguồn nhiên liệu thay thế như nhiên liệu điện tử tổng hợp (e-fuel) và nhiên liệu sinh học (biofuel) nhằm giảm khí thải carbon. Tuy nhiên, động cơ hybrid sạc điện của các hãng Trung Quốc sử dụng gói pin lớn hơn và có thể chạy được nhiều hơn chỉ với nguồn điện, báo Vnexpress dẫn theo Reuters.

Sự đột phá trong công nghệ mới rõ ràng sẽ tạo áp lực không nhỏ lên các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới, nhất là khi BYD đang có được nhiều ưu thế khi trở thành nhà chế tạo ô tô điện bán chạy nhất thế giới trong năm qua.

BYD đã công bố lợi nhuận ròng kỷ lục 30,04 tỉ nhân dân tệ vào năm 2023, tăng 81% so với cùng kỳ 2022. Hãng xe Trung Quốc đã giao tổng cộng 3,02 triệu ô tô điện thuần túy và xe plug-in hybrid trên toàn cầu vào năm 2023, tăng 62,3% so với 2022, vượt xa doanh số 1,82 triệu chiếc ô tô điện của Tesla. Wang Chuanfu, người sáng lập và Chủ tịch BYD cũng phát biểu tại một hội nghị các nhà đầu tư vào tháng 3/2024 rằng công ty này đang nhắm mục tiêu doanh số 3,6 triệu chiếc vào 2024, tăng 20% so với năm ngoái, theo thông tin từ Một thế giới.

Với quyết tâm này của BYD và việc BYD vừa ra mắt công nghệ tiên tiến được dự đoán sẽ khiến cuộc đua giữa những ông lớn ngành xe càng thêm căng thẳng.