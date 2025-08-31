Mẫu xe điện từng gây bão của Honda: Gấp gọn như vali, giá 25 triệu đồng

Giữa bối cảnh chi phí nhiên liệu ngày càng tăng và môi trường sống cần được bảo vệ, xe điện nổi lên như một giải pháp di chuyển tối ưu của hiện tại. Vận hành êm ái, chi phí kinh tế và thiết kế ngày càng thông minh, không có gì ngạc nhiên khi phương tiện xanh đang nhanh chóng trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.

Xe máy điện cũng là phương tiện hot bậc nhất thời gian qua tại Việt Nam. Và sự quan tâm của người dùng ngoài tốc độ, quãng đường di chuyển hay chuyện sạc pin... thì ngoại hình của các mẫu xe điện cũng rất quan trọng. Cách đây không lâu, đã có một mẫu xe điện của Honda có ngoại hình thú vị đã phủ sóng internet mang tên Honda Motocompacto bởi nó như một chiếc vali di động.

Mẫu xe Honda Motocompacto có ngoại hình như một chiếc vali sau khi gấp gọn

Thực tế, Motocompacto là phiên bản kế thừa và hiện đại hóa của mẫu xe mini Motocompo chạy xăng ra mắt từ những năm 1980. Mẫu xe tiền nhiệm này khá nặng (gần 40kg) và chỉ được bán như một "tùy chọn" đi kèm khi mua ô tô Honda.

Nhận thấy tiềm năng của thiết kế này, Honda đã quyết định hồi sinh ý tưởng với công nghệ hiện đại. Mẫu Motocompacto mới chạy hoàn toàn bằng điện, nhẹ hơn đáng kể chỉ 18,7 kg và được bán rộng rãi như một sản phẩm độc lập, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn rất nhiều.

Điểm hấp dẫn nhất của Motocompacto nằm ở khả năng biến hình. Chỉ trong vòng 30 giây, chiếc xe có thể được gập lại thành một khối hình chữ nhật gọn gàng (kích thước 741 x 535 x 94 mm), trông như một chiếc vali có tay xách và bánh xe để kéo đi. Người dùng có thể dễ dàng mang xe vào văn phòng, lớp học, hoặc cất gọn trong cốp ô tô.

Thiết kế của xe theo phong cách tối giản, thân thiện và đầy sáng tạo. Dù nhỏ nhắn, xe vẫn có một ngăn chứa đồ độc đáo ở phần thân trước, đủ sâu để đựng sách vở hoặc chai nước. Đặc biệt, khu vực này còn có cả lỗ thoát nước, cho phép người dùng ướp lạnh đồ uống bằng đá một cách tiện lợi.

Honda Motocompacto được trang bị một động cơ điện cho công suất 0,66 mã lực và mô-men xoắn 16Nm, đủ sức mạnh cho việc di chuyển linh hoạt trong thành phố. Pin lithium-ion 6.8Ah của xe cung cấp quãng đường di chuyển tối đa gần 20 km cho mỗi lần sạc đầy.

Dù có thông số khiêm tốn, các tờ báo danh tiếng tại Mỹ sau khi trải nghiệm đều đánh giá cao khả năng vận hành của Motocompacto. Xe di chuyển rất mượt mà và ổn định, mang lại cảm giác an toàn dù có kích thước nhỏ gọn.

Tuy nhiên, xe cũng có những nhược điểm là yên xe khá cứng và không có hệ thống treo, khiến nó không phù hợp để đi quãng đường dài. Dù vậy, đây là sự đánh đổi hợp lý cho tính di động, bởi mục đích chính của xe là phục vụ các chặng di chuyển ngắn.

Hiện tại, Honda Motocompacto đang được bán tại Mỹ với giá 995 USD (tương đương khoảng 25 triệu đồng).