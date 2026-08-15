Mẫu xe điện Honda chất chơi cỡ nhỏ này đã ra mắt 3 nước ĐNÁ: Bán giới hạn, có gói thể thao, liệu có về Việt Nam?

Honda Super One chính thức cập bến Thái Lan với giá 990.000 baht (781 triệu đồng). Mẫu xe điện thể thao cỡ nhỏ sở hữu thiết kế ấn tượng, tính năng Boost độc đáo, hướng tới nhóm khách hàng cá tính hoặc bán giới hạn làm thương hiệu.

Sau khi mở bán tại Nhật Bản và Vương quốc Anh vào đầu năm nay, xe điện đô thị thể thao Honda Super One đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á. Tiếp nối màn ra mắt ở Singapore và Indonesia, mẫu xe này đã chính thức cập bến thị trường Thái Lan với mức giá 990.000 baht (khoảng 781 triệu đồng).

Honda Super One được mở bán tại Thái Lan. Ảnh: GQ

Thiết kế Honda Super One phong cách thể thao

Phát triển dựa trên dòng xe kei car N-One e:, Super One được coi là "hậu duệ tinh thần" của chiếc City Turbo II đình đám từ thập niên 1980.

Xe sở hữu vòm bánh xe mở rộng, vượt qua giới hạn kích thước tiêu chuẩn của một chiếc xe đô thị Nhật Bản. Thiết kế tổng thể vẫn giữ trọn nét đặc trưng từ bản gốc với đèn pha tròn, đèn hậu hình chữ nhật cùng phom dáng đứng.

Honda Super One hướng tới phong cách chất chơi ở phân khúc xe nhỏ đô thị. Ảnh: Honda

Về kích thước tổng thể, Super One dài 3.589 mm, ngắn hơn đáng kể so với các mẫu xe điện thông thường.

Khách hàng có thể cá nhân hóa xe với hai gói tùy chọn chính hãng.

- Gói Bulldog (110.000 baht - khoảng 86,8 triệu đồng): Lấy cảm hứng từ biệt danh của chiếc City Turbo II, bổ sung tem sọc trang trí, cánh gió sau và vành hợp kim đen 15 inch ME-027.

- Gói Mugen (640.000 baht - khoảng 504,8 triệu đồng): Nâng cấp bộ ốp khí động học, gương và cánh gió bằng sợi carbon, mở rộng vòm bánh xe, đi kèm tùy chọn tem ba màu đặc trưng, lớp dán màu trắng ánh kim và vành FC5 16 inch.

Các chi tiết được thiết kế mang phong cách thể thao. Ảnh: Honda

Honda Super One hướng tới vận hành thể thao với cỗ máy nhỏ

Trái ngược với ngoại hình cơ bắp, động cơ đơn đặt ở trục trước của xe có thông số khá khiêm tốn khi đạt công suất 64 PS (47 kW) và mô-men xoắn 162 Nm, tương đương bản N-One e:.

Dù vậy, điểm nhấn nằm ở chế độ Boost độc đáo, giúp giải phóng tối đa công suất lên 95 PS (70 kW). Chế độ này đồng thời kích hoạt âm thanh động cơ giả lập cùng khả năng nhảy số ảo qua lẫy chuyển số trên vô-lăng, tương tự tính năng S+ Shift trên dòng Prelude.

Sức mạnh gia tăng khiến phạm vi hoạt động bị ảnh hưởng đáng kể. Sử dụng chung bộ pin 29,6 kWh với N-One e:, Super-One chỉ đạt quãng đường di chuyển khoảng 205 km theo tiêu chuẩn WLTP. Ngay cả ở chu trình thử nghiệm của Nhật Bản vốn nhẹ nhàng hơn, xe cũng chỉ đi được 275 km, ngắn hơn 20 km so với N-One e:.

Xe cho trải nghiệm thể thao với... công suất nhỏ. Ảnh: Honda

Tốc độ sạc dừng ở mức cơ bản khi xe chỉ hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 50 kW, mất khoảng 30 phút để sạc từ 15% lên 80%. Đối với sạc AC, xe hỗ trợ công suất lên tới 11 kW, nạp đầy dung lượng tương ứng trong vòng 3 giờ.

Khung gầm xe tối ưu với trọng lượng nhẹ

Nhằm khai thác tối đa ưu thế kích thước nhỏ gọn, Honda đã tinh chỉnh hệ thống khung gầm của Super One hướng đến trải nghiệm lái linh hoạt, phản hồi nhạy bén thông qua quá trình thử nghiệm khắt khe trên nhiều bề mặt đường tại Nhật Bản và Anh.

Khối lượng xe ở mức 1.167 kg, một điểm cộng đến từ khối pin dung lượng vừa phải.

Nội thất được tối giản với không gian tập trung vào 2 ghế trước. Ảnh: Honda

Tiềm năng về Việt Nam?

Xét trên khía cạnh thị trường, tiềm năng phân phối dòng xe này tại Việt Nam tương đối hẹp. Mức giá quy đổi đắt đỏ kết hợp cùng định vị xe điện cỡ nhỏ khiến sản phẩm này khá kén người dùng nội địa. Nếu được đưa về nước, Super One nhiều khả năng cũng chỉ dừng lại ở phương án bán số lượng giới hạn nhằm mục đích quảng bá và nâng tầm hình ảnh thương hiệu.