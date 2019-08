Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông ở Nghệ An mang 10 lít xăng sang đốt nhà

Ngày 8/8, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Sĩ Công (SN 1983, trú xã Nghi Phú,TP Vinh) để điều tra về tội Giết người.



Theo hồ sơ vụ án, 12h ngày 30/7, Công mang 10 lít xăng đến nhà chị Nguyễn Thị Trang (trú phường Quán Bàu) và yêu cầu chị này ra ngoài nói chuyện. Tuy nhiên, chị Trang không chịu ra còn đuổi Công về rồi vào phòng đóng cửa lại.

Tức giận, nên Công cầm can xăng tưới trước cửa phòng ngủ ở tầng 1 rồi châm lửa đốt rồi bỏ chạy.

Thời điểm này trong nhà có 5 người, gồm chị Nguyễn Thị Trang, cháu Nguyễn Thị M.A và cháu Nguyễn Thị Q.A (2 người con của chị Trang), bà Nguyễn Thị B. (SN 1960, cô ruột chị Trang) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1979, con bà B.).

Ngay sau đó, mọi người đã đưa 5 người trong gia đình đến bệnh viện cấp cứu vì bị ngạt khí và bỏng.

Qua camera an ninh của gia đình, bằng các nghiệp vụ, cơ quan CSĐT xác định Bùi Sỹ Công là thủ phạm gây ra vụ cháy trên.

Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận, giữa y và chị Trang từng có quan hệ tình cảm với nhau. Do mâu thuẫn nên Công không kìm chế được bản thân đã mang xăng sang nói chuyện và thực hiện hành vi phạm tội.