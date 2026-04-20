Mâu thuẫn lúc làm việc, nhóm công nhân hẹn nhau 'giải quyết' bằng mã tấu

TUỆ LÂM |

Xích mích khi làm việc, nhóm công nhân hẹn nhau mang mã tấu ra cổng công ty ẩu đả, gây náo loạn khu vực KCN Sóng Thần 2.

Chiều 20/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng tại Công ty TNHH thực phẩm Rita (KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM).

Mâu thuẫn công nhân tại KCN Sóng Thần 2026 gây náo loạn với mã tấu - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau ngoài đường (Hình cắt từ clip).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 18/4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với đồng nghiệp là L.Đ.M (SN 1990). Trong lúc lời qua tiếng lại, hai bên thách thức, hẹn sau giờ tan ca sẽ gặp để “giải quyết”.

Đến 18h15, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (SN 2000) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002) đến hỗ trợ. Loan chạy xe máy, mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn.

Khi gặp M., nhóm của Tân dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu đối phương. Cùng lúc, Loan rút mã tấu đe dọa, khiến hiện trường hỗn loạn. Các bên sau đó rượt đuổi, đánh nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất.

Vụ việc diễn ra khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Dĩ An phối hợp Đồn Công an KCN Sóng Thần và Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét. Các đối tượng liên quan nhanh chóng bị đưa về trụ sở làm việc. Nhiều tang vật, trong đó có hung khí, đã bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc mang tính chất manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu vực đông công nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an phường phát thông báo truy tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích “bí ẩn” từ lúc 23h ngày 5/4
Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
