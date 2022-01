Mâu thuẫn gia đình, em đâm anh tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 15/1, Trần Trung Hòa (SN 1991, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công) đến phòng trọ số 16 của nhà trọ Yến Nhi gặp bà N.T.N.M. (SN 1958, mẹ ruột của Hòa).

Xảy ra cự cãi, Hòa đã dùng tay đánh mẹ ruột. Trần Trung Hiệp (SN 1996, em ruột Hòa) đã xô xát với Hòa. Trong lúc bực tức, Hiệp đã dùng dao đâm anh trai nhiều nhát.

Hòa được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Từ tin báo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, Công an thị xã Gò Công đã tiến hành xác minh. Hiệp bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.