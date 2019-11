Mâu thuẫn "chuyện giường chiếu", vợ chém chồng tử vong

Sự việc xảy ra trong gia đình anh Trâu chị Chương thuộc quận Trừng Hải, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).



Khoảng 3h sáng ngày 31/1/2018, anh Trâu uống rượu say trở về nhà, có ý định muốn quan hệ với vợ là chị Chương. Tuy nhiên, do hôm đó chị cảm thấy không được khỏe nên từ chối, hai người cũng vì thế mà cãi nhau, thậm chí giằng co xô đẩy nhau.

Bà Trần, mẹ của nạn nhân nhớ lại, hôm đó vừa thấy con trai về nhà thì cùng lúc nghe thấy tiếng cãi cọ, tiếng đổ vỡ kính, tiếng loảng xoảng bên ngoài phòng khách. Bà bước ra ngoài khuyên răn nhưng không được bèn bỏ về phòng. Ai ngờ, chỉ một tiếng sau được tin con trai bị giết chết.

Theo kết quả kiểm định cho thấy, nạn nhân bị chém nhiều nhát dao vào phần đầu, cổ và trên người dẫn đến mất máu gây tử vong.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, bố của nạn nhân gọi điện báo án. Đối tượng bị bắt giữ về đồn điều tra.

Ảnh minh họa

Theo lời khai của nghi phạm, lúc hai người đang cãi nhau, chị ta liền vào bếp lấy con dao gọt hoa quả nhỏ cầm về phòng chỉ có ý định để ở đầu giường nhằm hù dọa chồng.

Nhưng "anh ấy cười nhạo tôi nói, 'cô có gan thì lấy con dao to hơn ấy'. Nghe vậy tôi liền cầm con dao nhỏ để lại chỗ cũ rồi đem con dao to hơn ra, vừa nhìn thấy tôi đi ra anh ấy liền đẩy tôi, tay túm tóc rồi dùng chân đạp vào eo bụng tôi, tay phải tôi cầm dao, tay trái tôi giằng co với anh ấy. Lúc đó tôi đã mất hết lý trí, chỉ biết là tôi lúc đó không hề muốn để anh ta sống", đối tượng khai báo.

Tòa án cho rằng, chỉ vì sự việc nhỏ đối tượng cầm dao cố ý tước đoạt sinh mệnh của người khác, khiến một người tử vong, hành vi trên cấu thành tội cố ý giết người. Tuy nhiên xét đến việc đối tượng sau khi gây án không hề bỏ trốn, đồng thời thành thật khai báo và nhận tội. Cuối cùng tòa án cấp trung thành phố Sán Đầu tuyên bố mức án tù chung thân, tước quyền chính trị cả đời.

Sau khi nghe tòa tuyên án, đối tượng không phục yêu cầu khiếu nại lên tòa án cấp cao. Thời gian gần đây tòa án cấp cao tỉnh Quảng Đông đã mở phiên tòa phúc thẩm. Tại đây tòa án cho rằng mức án đưa ra trước đó đã rất rõ ràng, mức phạt hợp lý nên vẫn giữ nguyên mức án tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo Jinri Toutiao