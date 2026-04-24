Chiều 24-4, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Mũi Né điều tra vụ án mạng liên quan học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng phường Mũi Né tiếp nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu phố 6, liên quan đến hai học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai học sinh đang học tại Trường THCS Lê Hồng Phong, Mũi Né. Trong quá trình xô xát, N.Q.C. (học sinh lớp 9A4 của trường) dùng dao đâm vào ngực của N.N.T (học sinh lớp 9A3, cùng trường).

Em T. Bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã triển khai bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



