Mẫu SUV ngang cỡ Honda CR-V sắp bán ở Việt Nam này lộ thông tin bản PHEV mới: Kết hợp máy xăng 1.5L turbo, pin chung hãng làm cho VinFast

GWM sắp trình làng mẫu ORA 5 GT PHEV tại Trung Quốc với diện mạo mới cùng công nghệ pin CATL, đồng thời lên kế hoạch đưa phiên bản ORA 5 HEV nhập khẩu Thái Lan về Việt Nam vào đầu năm sau.

ORA 5 sẽ có PHEV

Thương hiệu ô tô ORA chuẩn bị bổ sung tùy chọn hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu xe ORA 5 tại thị trường Trung Quốc. Những hình ảnh và thông số kỹ thuật đầu tiên đã xuất hiện trong tài liệu đăng ký với cơ quan quản lý trước ngày ra mắt chính thức. Giới quan sát nhận định mẫu xe mới sẽ mang tên ORA 5 GT PHEV.

Sức mạnh của ORA 5 GT PHEV đến từ sự kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L do Great Wall Motor (GWM) sản xuất, cho công suất 154 mã lực và vận tốc tối đa đạt 190 km/h. Thông số kỹ thuật của mô-tơ điện hiện chưa được công bố.

ORA 5 sắp thêm bản PHEV. Ảnh: MIIT

Khác với nhiều dòng xe năng lượng mới của GWM vốn sử dụng pin từ công ty con SVOLT, ORA 5 GT PHEV được trang bị bộ pin LFP do CATL sản xuất - đơn vị cũng cung cấp pin cho xe điện VinFast. Hệ thống hỗ trợ người lái trên xe vận hành dựa trên nền tảng camera toàn cảnh, cảm biến LiDAR và radar đặt ở hai bên thân xe.

Thiết kế ORA 5 tinh chỉnh nhẹ

Xe sở hữu chiều dài 4.758 mm, chiều rộng 1.833 mm, chiều cao 1.630 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. Kích thước này có thể so sánh với nhóm xe cỡ C như Honda CR-V hay Kia Sportage.

Diện mạo tổng thể của ORA 5 GT PHEV vẫn giữ trọn nét thiết kế đặc trưng của dòng xe, đồng thời ghi nhận sự thay đổi ở phần cửa cốp sau. Nhà sản xuất cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa như cụm đèn pha, logo cửa cốp, nẹp viền kính, gương chiếu hậu cùng các kiểu mâm 18 inch đi kèm lốp kích thước 215/50R18 hoặc 225/60R18.

Mặt trước xe khác nhẹ so với bản HEV. Ảnh: MIIT

Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản có hoặc không có cửa sổ trời. Không gian nội thất đáp ứng 5 vị trí ngồi, trong khi khoang hành lý phía sau hứa hẹn mở rộng sức chứa nhờ phần đuôi xe được tái thiết kế.

Xe mang đến nhiều tùy chọn tùy biến nội, ngoại thất. Ảnh: MIIT

ORA 5 sắp về Việt Nam

Bên cạnh kế hoạch ra mắt phiên bản mới tại Trung Quốc, thương hiệu Great Wall Motor (GWM) cũng chuẩn bị mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam bằng việc đưa mẫu ORA 5 về nước. Theo dự kiến, xe sẽ được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và chính thức ra mắt vào đầu năm sau. Phiên bản dành cho thị trường Việt Nam được xác định là ORA 5 HEV