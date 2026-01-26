“Màu sắc mới, kiểu dáng mới” trong bộ sưu tập LifeWear xuân/hè 2026

Chủ đề "New Colors, New Silhouettes - Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới" bao trùm trong BST LifeWear Xuân/Hè 2026 được thể hiện qua những kiểu dáng cải tiến, vừa nâng cấp tính ứng dụng, vừa phù hợp xu hướng, cùng các lựa chọn chất liệu hợp lý, tạo nên trang phục thoải mái, đầy phong cách, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thư thái cho mùa Xuân Hè ấm áp.

Cảm hứng trang phục mùa xuân

Trang phục cho mùa xuân của UNIQLO năm nay vẫn mang phong cách preppy nhưng lấy cảm hứng từ thành phố Rome - nơi hình ảnh những chiếc xe máy cổ và những mái vòm hoa rực rỡ đã trở thành biểu tượng văn hóa. Đó cũng là dấu ấn khiến các thiết kế của trang phục mùa xuân mang dáng vẻ tươi mới, năng động nhưng vẫn lịch thiệp, như áo khoác ngắn, áo polo dệt kim, hay áo nỉ kết hợp cùng quần shorts, quần jeans phù hợp cho cả nam và nữ. Với những bản phối này, người mặc có thể tận hưởng cuộc sống như cách một người Roma tận hưởng mỗi ngày khi đi làm hay trong kỳ nghỉ.

Hơi thở LifeWear của mùa hè

Với những bản phối cho mùa hè, UNIQLO lấy cảm hứng từ bờ biển Amalfi - thành phố đậm chất điện ảnh Mỹ - được thể hiện qua những chất liệu nhẹ nhàng và bảng màu tươi sáng nhưng không quá sặc sỡ, như gam màu trắng, xanh dương, họa tiết sọc thuỷ thủ và họa tiết hoa nhí, cùng chất liệu linen và cotton, mang đến cảm giác mát mẻ như đang trong một kỳ nghỉ lãng mạn và thư thái bên bờ biển.

Bên cạnh đó, BST lần này mang đến sự kết hợp thú vị giữa những phom dáng đối lập, như cách phối phom dáng rộng thịnh hành với các món đồ ôm để mang đến hiệu ứng thị giác tươi mới cho trang phục. Quần dáng suông hoặc rộng phối với áo polo vừa vặn, hay váy sơ mi phối với quần leggings có thể tạo nên sự tương phản thú vị.

Những màu sắc và kiểu dáng không thể bỏ qua

Là một phần không thể thiếu của mùa Xuân/Hè năng động, dòng trang phục thể thao đa năng của UNIQLO trong BST LifeWear Xuân/Hè 2026 chuyển đổi từ các gam màu rực rỡ sang tông pastel nhẹ nhàng hơn, phù hợp cho những chuyển đổi công việc trong ngày khi tan làm có thể tham gia chạy bộ hoặc yoga. Màu pastel tạo điểm nhấn tinh tế trên nền trang phục đơn sắc như đen, xám, đồng thời mang đến nét tươi mới trên trang phục màu be trung tính. Gam màu này cũng đặc biệt hài hòa với chất liệu nylon của áo parka hay quần biker năng động.

Đặc biệt, BST mùa mới cũng mang đến đa dạng kiểu dáng áo khoác đa năng cho những bản phối mùa Xuân/Hè, tập trung vào phom dáng ngắn hiện đại cùng bảng màu tươi sáng, linh hoạt và dễ phối cho nhiều dịp - từ đi làm, dạo phố đến cuối tuần thư giãn. Bên cạnh những phom dáng đã trở thành xu hướng như Áo Khoác Kéo Khoá Dáng Ngắn, BST áo khoác bổ sung thêm những kiểu dáng mới như Áo Khoác Đa Năng cho Nam và Áo Khoác Đa Năng Dáng Ngắn cho Nữ - lấy cảm hứng từ trang phục workwear cổ điển, hay Áo Khoác Harrington phi giới tính với lớp lót hoạ tiết kẻ ô ton-sur-ton với màu áo, cùng điểm nhấn gấu áo và cổ tay bo nhẹ thanh lịch, cân bằng hoàn hảo giữa phom dáng đứng nhẹ và bề mặt mềm mại.

Cảm hứng phong cách mới mẻ từ các trang phục LifeWear thiết yếu

Một điểm nhấn không thể bỏ qua mỗi mùa Xuân/Hè của UNIQLO chính là BST Linen. Với 3 dòng sản phẩm chính: dòng Cotton Linen kết hợp giữa sự nhẹ nhàng của vải linen cùng độ mềm mại của vải cotton; dòng Pha Linen kết hợp giữa vải linen thoáng mát và vải rayon mềm mại nhằm tạo nên cảm giác nhẹ nhàng khi mặc; và dòng Linen Cao Cấp được làm hoàn toàn từ sợi lanh chất lượng cao được trồng ở Tây Âu, trải qua quá trình sản xuất tỉ mỉ và kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng nhằm tạo nên kết cấu vải mềm mại với độ bóng mượt hoàn hảo. Bên cạnh đó, BST LifeWear Xuân/Hè 2026 tiếp tục mang đến dòng sản phẩm chống tia UV công nghệ Nhật Bản với bảng màu đa dạng

BST LifeWear Xuân/Hè 2026 tiếp tục mang trở lại dòng trang phục jeans - luôn nằm trong top bán chạy tại các cửa hàng UNIQLO. Sau sức hút trên toàn thế giới của chiếc Quần Jeans Baggy Ống Cong, mùa này, UNIQLO tiếp tục bổ sung những kiểu dáng jeans mới hợp xu hướng vào BST.

Chính thức ra mắt BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 vào đầu tháng 2

Tại sự kiện, UNIQLO đã giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt của mùa mới: BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026, được sáng tạo bởi Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller. BST với tên gọi "Refined for the Everyday" (tạm dịch: Thanh lịch mỗi ngày), mang hơi thở của cuộc sống hiện đại vào các thiết kế tinh tế, chất liệu mềm mại để tạo nên những trang phục hài hòa sinh động. BST sẽ chính thức được mở bán vào ngày 6 tháng 2 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về BST LifeWear Xuân/Hè 2026: https://www.uniqlo.com/vn/vi/special-feature/lifewear-collection