Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025

Mộng Mơ |

Tối 13/11 tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, mẫu nhí Jennie Bảo Châu đã mở đầu bộ sưu tập “Mad Room: Infinity” của NTK Phạm Trần Thu Hằng bằng một tiết mục kết hợp chơi piano và trình diễn vũ đạo cùng vũ đoàn.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 1.

Jennie Bảo Châu vốn không xa lạ với giới thời trang. Cô bé từng gây chú ý từ khi mới 3 tuổi khi được lựa chọn làm vedette tại nhiều sàn diễn trong nước và quốc tế, đồng thời đạt Top 5 First Face – Vedette tại các show thời trang nhí.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Jennie được đánh giá là một trong những gương mặt mẫu nhí triển vọng nhờ khả năng tạo dáng và làm chủ ánh nhìn tốt. Những hoạt động này đã giúp cô bé tạo được nền tảng vững chắc trước khi xuất hiện tại show diễn tối qua.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 3.

Trong phần mở màn, Jennie bước ra sân khấu với cây đàn piano đặt ở vị trí trung tâm, tạo nên khoảnh khắc khác biệt so với những tiết mục thông thường ở các show thời trang. Cô bé thể hiện một đoạn piano ngắn với sự tập trung và chỉn chu.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 4.

Sau đó chuyển sang phần nhảy cùng vũ đoàn theo nhịp nhạc hiện đại. Sự chuyển đổi giữa hai phần biểu diễn được xử lý mượt, tạo nhịp mở đầu rõ ràng cho tinh thần của bộ sưu tập.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 5.

Việc đưa một nghệ sĩ nhí vào tiết mục mở màn cho “Mad Room: Infinity”, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa văn Đông Sơn và cấu trúc văn hóa Việt trong bối cảnh đương đại, được xem là lựa chọn có chủ đích. Hình ảnh Jennie xuất hiện trên sân khấu mang lại điểm nhấn mới, phù hợp với tinh thần sáng tạo và đề cao tính thử nghiệm mà NTK Phạm Trần Thu Hằng theo đuổi.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 6.

Khán giả tại sự kiện ghi nhận tiết mục của Jennie là điểm nhấn bất ngờ. Nhiều ý kiến đánh giá cao việc cô bé giữ được nhịp và tinh thần biểu diễn tốt trong cả hai phần trình diễn. Các đoạn video ghi lại màn mở màn được chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau show, nhận được nhiều lượt bình luận tích cực.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 7.

Với những kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều mùa thời trang nhí, cùng việc sớm tiếp xúc với môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, Jennie Bảo Châu đang cho thấy khả năng phát triển theo hướng nghệ sĩ đa năng. Màn trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 tiếp tục đánh dấu một bước tiến trong hành trình hoạt động của cô bé và khiến nhiều khán giả mong chờ những dự án tiếp theo.

Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025- Ảnh 8.

Sự xuất hiện của Jennie cũng góp phần tạo nên tổng thể chỉn chu cho “Mad Room: Infinity”, một bộ sưu tập được giới mộ điệu đánh giá cao về chất liệu văn hóa Việt và cách khai thác kịch tính sân khấu. Trong đó, tiết mục mở màn của cô bé là một trong những yếu tố giúp đêm diễn có điểm khởi đầu rõ ràng, chắc nhịp và giàu dấu ấn cá nhân.

