Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025
Mộng Mơ |
Tối 13/11 tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, mẫu nhí Jennie Bảo Châu đã mở đầu bộ sưu tập “Mad Room: Infinity” của NTK Phạm Trần Thu Hằng bằng một tiết mục kết hợp chơi piano và trình diễn vũ đạo cùng vũ đoàn.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/mau-nhi-jennie-bao-chau-gay-chu-y-khi-choi-piano-va-vu-dao-tai-tuan-le-thoi-trang-quoc-te-viet-nam-2025-a590434.html