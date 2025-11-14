Mẫu nhí Jennie Bảo Châu gây chú ý khi chơi piano và vũ đạo tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025

Với những kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều mùa thời trang nhí, cùng việc sớm tiếp xúc với môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, Jennie Bảo Châu đang cho thấy khả năng phát triển theo hướng nghệ sĩ đa năng. Màn trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 tiếp tục đánh dấu một bước tiến trong hành trình hoạt động của cô bé và khiến nhiều khán giả mong chờ những dự án tiếp theo.