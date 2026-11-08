Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đại diện áo dài thiếu nhi của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Hải Phòng trong thời gian tới.

Giang Thị Kim Ngân (tên gọi thân mật là Kem), học sinh lớp 2B6, Trường Tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng, là mẫu nhí sớm có cơ hội tham gia trình diễn tại nhiều sân khấu lớn, đồng thời làm mẫu ảnh cho các bộ sưu tập áo dài truyền thống.



Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân

Ở lứa tuổi tiểu học, Kim Ngân vẫn giữ nét hồn nhiên, trong trẻo của một cô bé đang khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, mỗi khi khoác lên mình tà áo dài, em lại thể hiện sự tự tin trước ống kính, biết cách tạo dáng và bộc lộ cảm xúc tự nhiên.

Trong những bộ ảnh được thực hiện tại các không gian văn hóa, danh lam thắng cảnh... Kim Ngân xuất hiện với nhiều mẫu áo dài khác nhau. Có thiết kế truyền thống với gam màu trang nhã, có mẫu mang màu sắc tươi sáng, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Sự kết hợp giữa trang phục và không gian di sản giúp hình ảnh Kim Ngân trở nên gần gũi, đồng thời gợi lên vẻ đẹp của áo dài trong đời sống hôm nay.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân và NTK Cao Thu Vân.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân (bên phải) trong một sự kiện trình diễn thời trang.

Với sự tự tin và khả năng trình diễn tự nhiên, Kim Ngân nhận được sự chú ý của nhà thiết kế Cao Thu Vân. Theo nhà thiết kế, Kim Ngân có biểu cảm tốt, biết cách thể hiện trang phục và có tiềm năng phát triển nếu được rèn luyện. Cao Thu Vân cũng đang định hướng Kim Ngân tham gia các hoạt động trình diễn, quảng bá áo dài phù hợp với độ tuổi và sở thích của em.

Theo định hướng này, Kim Ngân được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đại diện áo dài thiếu nhi của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Hải Phòng trong thời gian tới. Nếu được tạo điều kiện, em có thể tham gia các chương trình trình diễn, chụp ảnh và hoạt động giới thiệu áo dài, qua đó góp phần đưa hình ảnh trang phục truyền thống đến gần hơn với trẻ em và công chúng trẻ.

Kim Ngân trình diễn thời trang tại lễ thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Hải Phòng.

Việc đưa thiếu nhi tham gia các hoạt động quảng bá áo dài cũng mở ra một hướng tiếp cận văn hóa đáng chú ý. Thay vì chỉ giới thiệu áo dài qua những lời thuyết minh, hình ảnh các em trực tiếp mặc, tìm hiểu và thể hiện trang phục có thể tạo nên sự kết nối tự nhiên hơn với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tạo ra những gương mặt trình diễn đẹp mà còn giúp các em hiểu giá trị văn hóa của trang phục mình đang mặc.

Với Kim Ngân, hành trình phía trước vẫn còn dài. Ở tuổi học trò, việc học tập, vui chơi và phát triển tự nhiên vẫn là ưu tiên. Những trải nghiệm ban đầu với áo dài có thể là một kỷ niệm đẹp, đồng thời mở ra cơ hội để em khám phá năng khiếu và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống.