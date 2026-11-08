HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt

Gia Linh
|

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đại diện áo dài thiếu nhi của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Hải Phòng trong thời gian tới.

Giang Thị Kim Ngân (tên gọi thân mật là Kem), học sinh lớp 2B6, Trường Tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng, là mẫu nhí sớm có cơ hội tham gia trình diễn tại nhiều sân khấu lớn, đồng thời làm mẫu ảnh cho các bộ sưu tập áo dài truyền thống.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt - Ảnh 1.
Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt - Ảnh 2.
Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt - Ảnh 3.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân

Ở lứa tuổi tiểu học, Kim Ngân vẫn giữ nét hồn nhiên, trong trẻo của một cô bé đang khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, mỗi khi khoác lên mình tà áo dài, em lại thể hiện sự tự tin trước ống kính, biết cách tạo dáng và bộc lộ cảm xúc tự nhiên.

Trong những bộ ảnh được thực hiện tại các không gian văn hóa, danh lam thắng cảnh... Kim Ngân xuất hiện với nhiều mẫu áo dài khác nhau. Có thiết kế truyền thống với gam màu trang nhã, có mẫu mang màu sắc tươi sáng, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Sự kết hợp giữa trang phục và không gian di sản giúp hình ảnh Kim Ngân trở nên gần gũi, đồng thời gợi lên vẻ đẹp của áo dài trong đời sống hôm nay.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt - Ảnh 4.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân và NTK Cao Thu Vân.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt - Ảnh 5.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân (bên phải) trong một sự kiện trình diễn thời trang.

Với sự tự tin và khả năng trình diễn tự nhiên, Kim Ngân nhận được sự chú ý của nhà thiết kế Cao Thu Vân. Theo nhà thiết kế, Kim Ngân có biểu cảm tốt, biết cách thể hiện trang phục và có tiềm năng phát triển nếu được rèn luyện. Cao Thu Vân cũng đang định hướng Kim Ngân tham gia các hoạt động trình diễn, quảng bá áo dài phù hợp với độ tuổi và sở thích của em.

Theo định hướng này, Kim Ngân được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đại diện áo dài thiếu nhi của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Hải Phòng trong thời gian tới. Nếu được tạo điều kiện, em có thể tham gia các chương trình trình diễn, chụp ảnh và hoạt động giới thiệu áo dài, qua đó góp phần đưa hình ảnh trang phục truyền thống đến gần hơn với trẻ em và công chúng trẻ.

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt - Ảnh 6.
Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt - Ảnh 7.

Kim Ngân trình diễn thời trang tại lễ thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Hải Phòng.

Việc đưa thiếu nhi tham gia các hoạt động quảng bá áo dài cũng mở ra một hướng tiếp cận văn hóa đáng chú ý. Thay vì chỉ giới thiệu áo dài qua những lời thuyết minh, hình ảnh các em trực tiếp mặc, tìm hiểu và thể hiện trang phục có thể tạo nên sự kết nối tự nhiên hơn với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tạo ra những gương mặt trình diễn đẹp mà còn giúp các em hiểu giá trị văn hóa của trang phục mình đang mặc.

Với Kim Ngân, hành trình phía trước vẫn còn dài. Ở tuổi học trò, việc học tập, vui chơi và phát triển tự nhiên vẫn là ưu tiên. Những trải nghiệm ban đầu với áo dài có thể là một kỷ niệm đẹp, đồng thời mở ra cơ hội để em khám phá năng khiếu và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống.

Nữ nghệ sĩ quê Nghệ An được phong NSND ở tuổi 41: "Đừng quá cân nhắc về đúng sai"
Tags

Áo dài

Cao Thu Vân

hội Văn hóa

Mẫu nhí Giang Thị Kim Ngân

Hải Phòng

ntk

mẫu nhí

Giang Thị Kim Ngân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại