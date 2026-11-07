NTK Cao Thu Vân làm Chủ tịch Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Hải Phòng

“Tôi mong muốn Liên chi hội không chỉ là nơi hội tụ của những người yêu áo dài mà còn là mái nhà chung của sự đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến”, NTK Cao Thu Vân chia sẻ.

Chiều 6/11/2026, tại Hải Phòng, Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng chính thức ra mắt, mở thêm không gian kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nhân và cộng đồng yêu áo dài, hướng tới gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.

NTK Cao Thu Vân.

Tại buổi lễ, nhà thiết kế Cao Thu Vân được giới thiệu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và hoạt động văn hóa áo dài, bà Cao Thu Vân sẽ cùng Ban Chấp hành xây dựng tổ chức, kết nối những cá nhân, đơn vị có chung niềm đam mê và tâm huyết với trang phục truyền thống.

Chia sẻ về định hướng hoạt động, NTK Cao Thu Vân cho biết, Liên chi hội tập trung gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, đặc biệt là bản sắc vùng miền và tinh hoa trang phục dân tộc; đồng thời xây dựng cộng đồng kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, người mẫu, doanh nhân và những người yêu áo dài. Các hoạt động lễ hội, triển lãm, trình diễn nghệ thuật và quảng bá văn hóa sẽ được tổ chức nhằm đưa hình ảnh áo dài Hải Phòng đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam trao quyết định thành lập Liên chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Một trong những định hướng được bà Cao Thu Vân nhấn mạnh là khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. “Tôi mong muốn Liên chi hội không chỉ là nơi hội tụ của những người yêu áo dài, mà còn là mái nhà chung của sự đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến”, bà chia sẻ.

Theo định hướng, Liên chi hội sẽ tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Trong đó, việc kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế với các cơ sở nghề thủ công được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự liên kết giữa sáng tạo thời trang và giá trị văn hóa làng nghề.

Các mẫu nhí trình diễn áo dài trong khuôn khổ chương trình.

Đây cũng là hướng đi cần thiết để áo dài không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội, sự kiện hay trên sàn diễn mà còn tiếp tục được sử dụng trong đời sống thường ngày. Bởi để trang phục truyền thống có sức sống lâu dài, việc tôn vinh vẻ đẹp và giá trị lịch sử cần đi cùng những cách tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của các thế hệ hôm nay.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục nghệ thuật và màn trình diễn áo dài đã giới thiệu nhiều thiết kế kết hợp yếu tố truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại. Các nhà thiết kế khai thác đa dạng chất liệu, họa tiết và cảm hứng văn hóa dân tộc, thể hiện những cách tiếp cận khác nhau đối với tà áo dài Việt Nam.