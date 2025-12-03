Apple vừa đưa iPhone SE thế hệ đầu tiên vào danh sách sản phẩm lỗi thời trên phạm vi toàn cầu.

Động thái này đồng nghĩa thiết bị ra mắt từ năm 2016 sẽ không còn đủ điều kiện để được sửa chữa, thay linh kiện hay tiếp nhận bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào tại Apple Store cũng như các trung tâm ủy quyền.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm được phân loại lỗi thời khi đã tròn 7 năm kể từ thời điểm hãng ngừng phân phối. iPhone SE bản 2016 bị dừng bán từ tháng 9/2018, và đến nay đã bước qua cột mốc thời gian đó, khép lại vòng đời chính thức sau một thập kỷ.

Khi xuất hiện vào tháng 3/2016, iPhone SE đời đầu gây chú ý vì kế thừa khuôn dáng gọn gàng của iPhone 5s với màn hình 4 inch và nút Home Touch ID quen thuộc, nhưng lại mang bên trong chip A9, cùng loại với iPhone 6s/6s Plus.

Sự pha trộn giữa thiết kế “cổ điển” và hiệu năng lúc ấy được xem là khá mạnh đã giúp mẫu máy này trở thành lựa chọn ưa thích của nhóm người dùng thích một thiết bị nhỏ, nhẹ và vừa vặn như nắm tay.

“Bất kỳ ai yêu thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn đều sẽ thích iPhone SE”, Phil Schiller, khi đó là Giám đốc Marketing toàn cầu của Apple, từng nói trong buổi ra mắt sản phẩm. Câu nói ấy như một dấu gạch chân cho triết lý SE: Giữ thiết kế tinh giản nhưng hiệu năng vẫn phải thật mạnh mẽ.

Trong các năm 2020 và 2022, Apple tiếp tục tung ra thế hệ thứ hai và thứ ba của dòng SE, nhưng không còn thành công như sức hút đặc biệt của phiên bản 2016. Đến tháng 2/2025, hãng chính thức dừng dòng sản phẩm này, nhường vị trí cho iPhone 16e, dòng máy được xem là bước tái cấu trúc chiến lược ở phân khúc giá thấp.

Việc iPhone SE đời đầu bị liệt vào danh sách lỗi thời khép lại chương ngắn nhưng đáng nhớ của một thiết bị từng được ví như “chiếc iPhone giá tốt” cho rất nhiều người dùng lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Apple.