'Mẫu hạm trên không' có khả năng phóng hơn 100 UAV tấn công đã cất cánh

Phương tiện nói trên có khả năng phóng hơn 100 máy bay không người lái tấn công theo chế độ bầy đàn, Tân Hoa Xã đã đưa tin về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc Jiutian.

Một chiếc máy bay không người lái cỡ lớn đã lần đầu tiên cất cánh tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Thiết bị này đã được công bố rộng rãi vào năm ngoái tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2024.

Với trọng lượng cất cánh tối đa 16 tấn, Jiutian có thể mang theo tải trọng lên đến 6 tấn và có 8 điểm treo cho bom dẫn đường, tên lửa không đối không, cũng như tên lửa chống hạm và máy bay không người lái cảm tử.

Ngoài ra chiếc Jiutian có thể mang theo hơn 100 máy bay không người lái cảm tử cỡ nhỏ được thiết kế cho các cuộc tấn công đồng thời quy mô lớn, ví dụ như để làm quá tải hệ thống phòng không.

Phương tiện đặc biệt này do công ty nhà nước Trung Quốc Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd. chế tạo, có sải cánh 25 mét và chiều dài 16 mét, nó được cho là có tầm bay 7.000 km và bay liên tục hơn 12 giờ.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay không người lái Jiutian doTrung Quốc chế tạo.

Hiện tại, Jiutian phải trải qua một loạt các bài kiểm tra bay và đánh giá cả trên không và trên mặt đất để xác minh xem nó có đáp ứng các thông số kỹ thuật đã quy định hay không.

Đồng thời cần lưu ý rằng kích thước lớn của phương tiện này sẽ cho phép nó bị radar phát hiện từ khoảng cách khá xa.

Điều này theo nhận định sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực tế của chiếc Jiutian trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chống lại đối thủ được trang bị hệ thống phát hiện và hệ thống phòng không hiện đại.