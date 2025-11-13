Smartphone gập ba đầu tiên của Samsung lộ diện

Theo báo The Chosun Daily, Galaxy Z TriFold sẽ được Samsung chính thức giới thiệu vào ngày 5/12/2025, trở thành smartphone màn hình gập ba đầu tiên được thương mại hóa của hãng. Đây là thiết bị khác biệt hoàn toàn so với dòng Galaxy Z Fold7 (hiện có giá khoảng 42 triệu đồng), và được mô tả là “màn trình diễn công nghệ” hơn là sản phẩm dành cho số đông.

Samsung đã tiến hành chứng nhận thiết bị này tại Singapore, hé lộ máy sẽ hỗ trợ kết nối hai SIM. Tuy nhiên, số lượng sản xuất rất hạn chế, chỉ từ 20.000 đến 30.000 chiếc, và chủ yếu phân phối tại Hàn Quốc và một số thị trường châu Á.

Thiết kế gập ba, màn hình 10 inch, nhưng rất dày

Galaxy Z TriFold sở hữu thiết kế màn hình gập ba với màn hình chính lên đến 10 inch, có thể mở ra từ hai bên trái - phải, tạo thành một không gian hiển thị dạng “canvas” rộng lớn. Ở chế độ gập, thiết bị vẫn có màn hình phụ 6,5 inch phía ngoài, tương đương với các smartphone phổ thông.

Dù mở ra, máy mỏng hơn Z Fold7 nhưng khi gập vào, độ dày sẽ lên đến 14mm.

Điểm gây chú ý là độ dày lên đến 14mm khi gập, dày hơn gần 60% so với Galaxy Z Fold7 và 9% so với Huawei Mate XTs - đối thủ cùng phân khúc. Dù vậy, đây vẫn được đánh giá là một bước tiến công nghệ đáng kể khi so với các nguyên mẫu gập ba trước đó chưa từng được thương mại hóa.

Cấu hình mạnh, pin lớn hơn 27%

Với mức giá khoảng 3.000 USD (khoảng 78,8 triệu đồng), Galaxy Z TriFold được cho là trang bị viên pin 5.600mAh, lớn hơn 27% so với Galaxy Z Fold7. Điều này giúp bù lại cho kích thước màn hình lớn và cấu hình cao cấp bên trong, dự kiến dùng chip Snapdragon 8 Gen 4 hoặc Elite, tương đương các flagship mới nhất của Samsung.

Hình minh họa.

Việc tích hợp phần cứng mạnh mẽ vào thiết kế gập ba cũng là một thử thách lớn về mặt cơ khí và tối ưu phần mềm. Samsung kỳ vọng Galaxy Z TriFold sẽ thể hiện được vị thế tiên phong của hãng trong lĩnh vực thiết bị màn hình gập linh hoạt.

Sản phẩm trình diễn công nghệ, không dành cho số đông

Giới chuyên gia nhận định Galaxy Z TriFold sẽ đóng vai trò giống như một thiết bị giới thiệu công nghệ hơn là một sản phẩm thương mại đại trà. Việc giới hạn số lượng và thị trường phát hành cho thấy Samsung đang “thử nghiệm phản ứng người dùng” trước khi cân nhắc mở rộng quy mô trong tương lai.

Dù giá cao và thiết kế dày hơn bình thường, Galaxy Z TriFold vẫn là một cột mốc đáng chú ý, đánh dấu bước tiến đầu tiên của smartphone gập ba, mở đường cho các thiết bị màn hình mở rộng thực sự linh hoạt trong tương lai gần.