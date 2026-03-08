Mẫu điện thoại Xiaomi được ví như “viên ngọc quý” bị S26 Ultra che lấp: Pin 6.800mAh, camera tele 200MP

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào giai đoạn đầu năm 2026 đang chứng kiến một cuộc đua song mã đầy kịch tính ở phân khúc cao cấp nhất.

Trong khi Samsung Galaxy S26 Ultra tiếp tục duy trì vị thế là tâm điểm của truyền thông với màn ra mắt gần đây thì Xiaomi 17 Ultra lại âm thầm tạo nên một cơn địa chấn về phần cứng.

Mặc dù bị đặt trong tình trạng "lu mờ" trước ánh hào quang quá lớn của đối thủ Hàn Quốc, nhưng những thông số kỹ thuật và trải nghiệm thực tế mà Xiaomi 17 Ultra mang lại cho thấy đây mới thực sự là một "con quái vật" về hiệu năng và nhiếp ảnh di động, trở thành đối thủ nặng ký trong thế giới Android.

Lao vào cuộc đua thượng đỉnh

Thay vì đi theo chiến lược giá rẻ quen thuộc, Xiaomi 17 Ultra năm nay khẳng định về tham vọng chiếm lĩnh phân khúc siêu cao cấp. Được giới thiệu toàn cầu tại sự kiện MWC 2026, Xiaomi 17 Ultra nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới yêu công nghệ nhờ sự kết hợp giữa triết lý nhiếp ảnh của Leica và sức mạnh xử lý của kỷ nguyên 3nm.

Tại Việt Nam, Xiaomi đã thực hiện một bước đi chiến lược khi công bố mức giá khởi điểm cho Xiaomi 17 Ultra ở mức 39,99 triệu đồng cho phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong, thậm chí đắt hơn cả Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max vốn cũng có mức giá khởi điểm khá cao.

Sự xuất hiện của phiên bản Leica Leitzphone với giá gần 50 triệu đồng cũng cho thấy Xiaomi không còn e ngại việc tiến đánh các phân khúc giá "xa xỉ", nơi mà Apple và Samsung đã ngự trị trong nhiều năm.

Sức mạnh thực sự khiến Xiaomi 17 Ultra trở nên đáng gờm nằm ở sự đầu tư vượt trội vào linh kiện phần cứng.

Xiaomi 17 Ultra là một trong những thiết bị đầu tiên trên thế giới trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến của TSMC. Con chip này sở hữu kiến trúc CPU Oryon thế hệ mới với các nhân Prime có thể đạt xung nhịp lên đến 4,6 GHz, một con số chưa từng có trong lịch sử di động.

Kiến trúc này không chỉ mang lại điểm số benchmark kỷ lục mà còn thay đổi cách thức thiết bị vận hành các tác vụ nặng. Các lõi Prime tốc độ cao cho phép xử lý ngay lập tức các lệnh phức tạp, trong khi 6 lõi hiệu năng cao giúp duy trì sự mượt mà cho hệ thống mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Xiaomi không sử dụng các cấu hình RAM thấp để giảm giá thành cho phiên bản Ultra. Mức 16GB RAM chuẩn LPDDR5X là tiêu chuẩn duy nhất, kết hợp với bộ nhớ trong UFS 4.1 cho tốc độ đọc/ghi vượt trội.

Điều này đặc biệt quan trọng khi thiết bị phải xử lý các tệp ảnh RAW dung lượng lớn từ cảm biến 1 inch hoặc các đoạn video 8K 30fps hay 4K 120fps Dolby Vision. Khả năng đa nhiệm của Xiaomi 17 Ultra được đánh giá là hàng đầu hiện nay, cho phép duy trì hàng chục ứng dụng chạy ngầm mà không bị tải lại.

Một chiếc điện thoại mạnh không chỉ nằm ở con chip, mà còn ở việc nó có thể duy trì sức mạnh đó trong bao lâu. Xiaomi 17 Ultra đã giải quyết bài toán nhiệt độ bằng hệ thống tản nhiệt 3D Dual-Channel IceLoop hoàn toàn mới.

Hệ thống IceLoop thế hệ mới sử dụng cấu trúc mao dẫn cải tiến, cho phép chất lỏng tản nhiệt di chuyển nhanh hơn 50% so với các thế hệ cũ. Điều này cực kỳ quan trọng đối với các game thủ chuyên nghiệp hoặc những người sáng tạo nội dung thường xuyên phải quay phim dưới ánh nắng trực tiếp.

Thực tế cho thấy, khi chạy các tựa game nặng như Genshin Impact ở thiết lập đồ họa cao nhất, Xiaomi 17 Ultra duy trì được mức khung hình ổn định 60fps mà nhiệt độ bề mặt máy không vượt quá ngưỡng khó chịu.

Với GPU Adreno mới, Xiaomi 17 Ultra không chỉ xử lý tốt các game hiện có mà còn sẵn sàng cho các tựa game tương lai sử dụng công nghệ Unreal Engine 5. Khả năng đổ bóng và phản chiếu ánh sáng (Ray Tracing) được xử lý bằng phần cứng chuyên dụng, mang lại hình ảnh sống động và chân thực như trên các máy chơi game cầm tay. Sự kết hợp giữa màn hình 120Hz và tốc độ lấy nét cảm ứng lên tới 300Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm đều có phản hồi ngay lập tức, một yếu tố sống còn trong các trò chơi đối kháng trực diện.

Điểm mới mẻ đáng kinh ngạc nhất trên Xiaomi 17 Ultra là màn hình Xiaomi HyperRGB 6,9 inch, nâng cao độ sắc nét của hình ảnh và văn bản, giúp trải nghiệm đọc sách hay xem bản đồ trở nên dễ chịu hơn, với độ sáng cực đại 3.500 nits, đảm bảo hiển thị hoàn hảo dưới ánh sáng mặt trời cường độ mạnh.

Hệ thống camera Leica: Đỉnh cao nhiếp ảnh di động

Nếu phải chọn ra một lý do duy nhất khiến Xiaomi 17 Ultra thực sự đáng gờm, đó chính là cụm camera Leica Summilux. Đây là thành quả của mô hình hợp tác sâu rộng nhất từ trước đến nay giữa Xiaomi và thương hiệu máy ảnh huyền thoại Đức.

Camera chính của máy sử dụng cảm biến Light Fusion 1050L kích thước 1 inch, tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor).

Công nghệ LOFIC giúp cảm biến không bị "cháy" ở các vùng quá sáng bằng cách chuyển lượng điện tích thừa sang một tụ điện bên cạnh thay vì làm tràn điểm ảnh. Kết quả là những bức ảnh ngược sáng hoặc ảnh chụp đêm có độ chi tiết cực cao ở cả vùng tối nhất và sáng nhất, vượt xa khả năng của các cảm biến điện thoại thông thường.

Xiaomi 17 Ultra không chỉ dùng một ống kính tele cố định. Hệ thống camera tele 200MP (sử dụng cảm biến Samsung HPE) sở hữu cơ chế thấu kính chuyển động, cho phép thay đổi tiêu cực vật lý từ 75mm đến 100mm. Điều này có nghĩa là thiết bị có thể duy trì độ phân giải tối đa ở nhiều mức zoom quang học khác nhau mà không phải dựa vào việc cắt ghép kỹ thuật số (crop) làm giảm chất lượng ảnh.

Hệ thống ống kính Leica UltraPure còn bổ sung thấu kính thủy tinh 1G+6P được phủ lớp PVD và chống chói chuyên dụng, giúp loại bỏ hiện tượng lóa sáng và quang sai, mang lại độ trong trẻo như pha lê cho mỗi bức ảnh.

Khả năng chụp ảnh macro từ khoảng cách 30cm bằng ống kính tele cũng là một điểm nhấn giúp các nhiếp ảnh gia tạo ra những bức ảnh cận cảnh với hiệu ứng xóa phông tự nhiên và mềm mại.

Để biến Xiaomi 17 Ultra thành một chiếc máy ảnh thực thụ, Xiaomi cung cấp bộ Photography Kit Pro. Bộ phụ kiện này bao gồm một báng cầm có tích hợp pin 2.000mAh (giúp kéo dài thời lượng pin thêm 26%), các nút bấm vật lý hai tầng cho thao tác lấy nét và chụp, vòng xoay tùy chỉnh phơi sáng và cần gạt zoom cơ học.

So sánh Xiaomi 17 Ultra và Galaxy S26 Ultra

Việc đặt Xiaomi 17 Ultra lên bàn cân với Galaxy S26 Ultra là điều tất yếu, bởi đây là hai đại diện ưu tú nhất của giới Android trong năm 2026.

Galaxy S26 Ultra tập trung vào sự tối giản và tính công thái học cao nhất. Máy đạt độ mỏng chỉ 7,9mm và trọng lượng 214g, biến nó trở thành chiếc Ultra mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung.

Xiaomi 17 Ultra có phần "hầm hố" hơn với cụm camera tròn khổng lồ ở mặt lưng, nhấn mạnh vào bản sắc của một chiếc camera phone. Mặc dù đã nỗ lực làm mỏng thiết bị xuống còn 8,29mm, nhưng Xiaomi vẫn dày hơn đối thủ một chút. Xiaomi sử dụng mặt lưng bằng sợi thủy tinh tổng hợp hoặc da sinh học chống khuẩn, mang lại cảm giác cầm nắm bám tay và chắc chắn hơn cho mục đích chụp ảnh.

Samsung thắng thế về tính thẩm mỹ và cảm giác sử dụng hằng ngày nhẹ nhàng, trong khi Xiaomi chiếm ưu thế về tính chuyên dụng và độ bền bỉ cho các tác vụ sáng tạo.

Cả hai đều dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhưng Samsung có phiên bản tùy biến "for Galaxy" với xung nhịp được đẩy cao hơn một chút. Tuy nhiên, trong các bài kiểm tra thực tế, sự chênh lệch về xung nhịp này không quá rõ rệt bằng khả năng duy trì nhiệt độ.

Samsung tối ưu hóa con chip cho các tác vụ AI và sự ổn định của hệ thống trong thời gian dài (hỗ trợ cập nhật 7 năm). Xiaomi lại ưu tiên khả năng "bung" hết sức mạnh của phần cứng để xử lý các tác vụ đồ họa và camera nặng đô nhất.

Pin và công nghệ sạc là nơi Xiaomi 17 Ultra thể hiện sự áp đảo rõ rệt nhất. Trong khi Samsung vẫn khá thận trọng với các thông số pin để duy trì độ mỏng và an toàn, Xiaomi đã áp dụng những công nghệ pin mới.

Xiaomi 17 Ultra sở hữu viên pin Si-Carbon (Silic-Carbon) dung lượng lên tới 6.000mAh (Global) hoặc 6.800mAh (nội địa), lớn hơn nhiều so với mức 5.000mAh truyền thống của Galaxy S26 Ultra.

Xiaomi hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W (đạt 100% chỉ trong khoảng 35-40 phút) và sạc không dây 50W. Galaxy S26 Ultra chỉ hỗ trợ sạc 60W (đạt 75% trong 30 phút) và sạc không dây 25W.

Xiaomi 17 Ultra hỗ trợ sạc ngược có dây lên tới 22,5W, cho phép nó biến thành một viên pin dự phòng thực thụ cho các thiết bị khác, trong khi Samsung chỉ hỗ trợ sạc ngược không dây công suất thấp.

Cuộc chiến camera giữa hai mẫu máy này là cuộc chiến của hai triết lý khác nhau.

Galaxy S26 Ultra sử dụng cảm biến 200MP với khẩu độ cực lớn f/1.4, kết hợp với ProVisual Engine để xử lý ảnh bằng AI. Thế mạnh của Samsung là khả năng chụp đêm cực nhanh và khả năng quay video ổn định vượt trội nhờ AI Super Steady và chống rung OIS cải tiến.

Xiaomi 17 Ultra dùng "sức mạnh thô" của thấu kính Leica và cảm biến 1 inch. Ảnh từ Xiaomi mang lại chiều sâu quang học thực sự (bokeh tự nhiên), dải tương phản động rộng hơn nhờ LOFIC và khả năng zoom chân thực hơn nhờ cơ chế zoom cơ khí 75-100mm.

Theo đánh giá từ các chuyên gia nhiếp ảnh, Xiaomi 17 Ultra là công cụ tốt hơn cho những người muốn có chất ảnh nghệ thuật và chuyên nghiệp, trong khi Galaxy S26 Ultra là chiếc máy ảnh "bấm là đẹp" tốt nhất cho đại đa số người dùng phổ thông.

Một trong những bất ngờ lớn của Xiaomi 17 Ultra là hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên Android 16. Xiaomi đã không còn cố gắng sao chép iOS, mà thay vào đó là xây dựng một hệ điều hành thông minh, mượt mà và đặc biệt là khả năng kết nối không rào cản.

HyperOS 3 giới thiệu các "AI Agent" có khả năng thực hiện đa tác vụ như tự động đặt lịch hẹn, tóm tắt nội dung ghi âm theo thời gian thực và hỗ trợ viết lách thông minh. Tính năng "Xiaomi Super Island" được nâng cấp từ Dynamic Island của Apple, cho phép hiển thị đồng thời ba hoạt động trực tiếp như phát nhạc, đếm giờ và tiến trình giao hàng ngay trên vùng camera trước.

Chọn máy nào?

Nếu là tín đồ của nhiếp ảnh di động, Xiaomi 17 Ultra là lựa chọn không thể bỏ qua. Thiết bị này sở hữu khả năng thay thế hoàn toàn máy ảnh compact nhờ hệ thống zoom cơ khí bảo toàn chi tiết tuyệt đối và chất màu Leica huyền thoại.

Không chỉ gây ấn tượng về thị giác với màn hình HyperRGB 3.500 nits siêu sáng, máy còn là một "quái vật" hiệu năng nhờ hệ thống tản nhiệt IceLoop và sự mượt mà của HyperOS 3. Với viên pin dung lượng lớn từ 6.000 đến 6.800mAh kết hợp cùng sạc nhanh 90W và tính năng kết nối vệ tinh, Xiaomi 17 Ultra gần như là thiết bị hoàn hảo hiện nay.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra lại là biểu tượng của sự sang trọng và tính thực dụng dành cho giới doanh nhân. Máy thiết lập một chuẩn mực mới về vẻ đẹp công nghiệp.

Điểm nhấn đột phá nằm ở công nghệ Privacy Display chống nhìn trộm, giúp bảo vệ tối đa dữ liệu nhạy cảm cho người dùng. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa bút S Pen, hệ sinh thái Galaxy AI tích hợp sâu và cam kết hỗ trợ lâu dài từ Samsung mang lại một trải nghiệm sử dụng thông minh, ổn định bậc nhất. Đặc biệt, nếu bạn chú trọng vào sáng tạo nội dung, Galaxy S26 Ultra vẫn giữ vững vị thế nhờ khả năng xử lý hậu kỳ video chuyên nghiệp với các định dạng codec chuyên dụng và thuật toán chống rung đỉnh cao.

Nhưng xét cho cùng, với những gì thể hiện được, Xiaomi 17 Ultra là một "viên ngọc quý" đang bị che lấp bởi danh tiếng của Samsung.