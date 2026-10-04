"Matthis là ngoại lệ của Chi Pu"

Mối quan hệ của Chi Pu và Matthis vẫn là đề tài được dân tình quan tâm.

Chi Pu vốn được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nữ ca sĩ hiếm khi chủ động chia sẻ những mối quan hệ đặc biệt hay để công chúng có quá nhiều dữ kiện để "đoán ý". Thế nhưng thời gian gần đây, những động thái liên quan đến Matthis lại đang khiến dân tình cảm thấy cô dường như có một "ngoại lệ".

Mới đây, Chi Pu đăng tải loạt ảnh cũ trên đường phố Pháp. Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo nữ tính, diện sơ mi trắng phối cùng quần short ren, tạo dáng giữa khung cảnh đặc trưng của Paris. Không có bất kỳ chia sẻ nào nhắc đến Matthis, nhưng chỉ một chi tiết trong loạt ảnh cũng đủ khiến dân mạng bắt đầu "lục" lại những bài đăng trước đây của mỹ nam 2K4.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh Matthis từng đăng khi ở Pháp, cư dân mạng phát hiện nhiều khung cảnh có nét tương đồng với những gì Chi Pu vừa chia sẻ. Từ kiến trúc, góc phố cho đến không khí của những địa điểm xuất hiện trong ảnh đều khiến người theo dõi không khỏi đặt dấu hỏi về hành trình của cả hai.

Chi Pu đăng ảnh vi vu ở chuyến đi Pháp trước đó và dân mạng liền soi ra hint với Matthis

Đây cũng không phải lần đầu Chi Pu và Matthis bị soi những điểm trùng hợp trong các chuyến đi. Bắt đầu từ tháng 8, loạt ảnh cả hai check-in ở một nhà hàng Pháp đã khiến nghi vấn về mối quan hệ giữa Chi Pu và Matthis đã trở thành tâm điểm. Sau đó, netizen soi ra cả hai cũng từng cho hình ảnh chung ở Thái Lan.

Vừa qua, Chi Pu mới đây tiếp tục "xả kho" loạt ảnh du lịch tại Pháp hồi giữa tháng 7. Trong những bức ảnh này, Chi Pu diện trang phục trắng, thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh mang đậm kiến trúc Pháp. Đáng chú ý, địa điểm này từng xuất hiện trong loạt ảnh của Matthis. Từ công trình phía sau, không gian xung quanh cho đến góc máy, nhiều chi tiết được cho là có sự tương đồng khiến dân tình không khỏi đặt dấu hỏi.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ một ngày trước khi Chi Pu đăng loạt ảnh mới, Matthis cũng chia sẻ khoảnh khắc tại nhà hát Opera ở Pháp. Mỹ nam sinh năm 2004 diện sơ mi, đứng giữa không gian sang trọng của nhà hát và lựa chọn góc chụp khá rộng, bắt trọn phần mái vòm đặc trưng của công trình.

Điều khiến dân mạng thích thú là Chi Pu trước đó cũng từng check-in tại địa điểm này. Khi đặt hai bộ ảnh cạnh nhau, nhiều chi tiết như mái vòm, lan can cầu thang, bố cục không gian hay hướng ánh sáng đều có sự tương đồng rõ rệt. Chính những điểm trùng hợp liên tiếp này lại một lần nữa khiến nghi vấn Chi Pu và Matthis cùng xuất hiện tại Pháp được cư dân mạng đặc biệt chú ý.

Chi Pu và Matthis lộ hint đi Pháp cùng nhau

Cư dân mạng chỉ cần đặt ảnh cả hai kế nhau liền nhận ra sự trùng hợp đến đáng ngờ

Từ loạt hint ở Pháp, nghi vấn tình cảm của Chi Pu và Matthis trở thành đề tài bàn tán

Nếu trước đây Chi Pu thường lựa chọn giữ khoảng cách với những câu chuyện xoay quanh đời tư, thì hiện tại, sự thoải mái của cô trước những dấu hiệu bị cư dân mạng phát hiện lại tạo cảm giác hoàn toàn khác. Dù không trực tiếp nhắc tên Matthis, những hình ảnh tưởng như rất bình thường của nữ ca sĩ vẫn có thể được đặt cạnh loạt ảnh cũ của anh để tạo thành một chuỗi trùng hợp.

Tất nhiên, việc cùng xuất hiện ở Pháp hay có những bức ảnh trùng bối cảnh chưa thể được xem là bằng chứng cho một mối quan hệ tình cảm. Đặc biệt, Matthis được biết đến là người sinh sống tại Pháp, nên việc mỹ nam 2K4 hướng dẫn Chi Pu tham quan các địa điểm ở Pháp vốn không có gì bất thường.

Thế nhưng với cư dân mạng, câu chuyện lại nằm ở tổng số hint chứ không chỉ một bức ảnh riêng lẻ. Từ những chuyến đi, địa điểm xuất hiện cho đến các tương tác trên mạng xã hội, Matthis và Chi Pu liên tục bị đặt cạnh nhau. Mỗi khi một trong hai đăng ảnh mới, người hâm mộ lại có thêm lý do để quay về những bài đăng cũ và tìm kiếm điểm chung.

Dù bị soi nhiều hint nhưng Chi Pu và Matthis chưa lên tiếng, cả phủ nhận cũng không

Ảnh: IGNV