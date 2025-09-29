Mặt trăng, vệ tinh thiên thể đáng tin cậy đã gắn bó suốt 4,5 tỷ năm, đang từ từ trôi ra xa Trái Đất, theo Tiến sĩ Stephen DiKerby, nhà nghiên cứu Vật lý và Thiên văn tại Đại học Bang Michigan, Mỹ.

Tiến sĩ DiKerby cho biết tốc độ dịch ra là khoảng 3,8 cm mỗi năm.

Kết quả là, tốc độ quay của Trái Đất cũng đang chậm lại, và theo ông, điều này có nghĩa là theo thời gian một ngày có thể trở nên dài hơn.

Tiết lộ này giúp giải thích vì sao khoảng 70 triệu năm trước, vào cuối thời kỳ khủng long, một ngày trên Trái Đất chỉ dài khoảng 23,5 giờ.

Khi mặt trăng tiếp tục dịch ra xa, số giây, phút và cuối cùng là giờ trong một ngày sẽ tăng dần — nhưng có lẽ không ai trong số chúng ta hiện còn sống sẽ chứng kiến sự khác biệt này.

“Đừng lo, những ảnh hưởng này rất nhỏ,” Tiến sĩ Stephen DiKerby viết trên The Conversation. “3,8 cm mỗi năm so với khoảng cách 384.000 km chỉ là 0,00000001% mỗi năm.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục có nhật thực, thủy triều và những ngày dài 24 giờ trong hàng triệu năm tới,” ông viết.

Tiến sĩ DiKerby giải thích rằng nguyên nhân khiến mặt trăng ngày càng ra xa là do thủy triều.

Lực hấp dẫn của mặt trăng tác động mạnh lên thủy triều Trái đất, khiến đại dương dâng lên thành hai gò thủy triều — một gò hướng về phía mặt trăng, nơi lực hấp dẫn mạnh nhất, và gò kia hướng ra phía đối diện, nơi lực yếu hơn.

“Những gò chất lỏng này không hoàn toàn thẳng hàng với Mặt trăng,” Tiến sĩ DiKerby nói. “Chúng ‘dẫn trước’ mặt trăng một chút vì Trái Đất đang quay và kéo chúng về phía trước.”

“Lực kéo về phía trước từ gò thủy triều gần hơn làm cho Mặt trăng tăng tốc, từ đó làm tăng bán kính quỹ đạo của nó. Điều này có nghĩa là Mặt trăng sẽ lùi ra xa Trái đất một chút,” ông giải thích.

Tuy nhiên, Tiến sĩ DiKerby trấn an rằng hiệu ứng này diễn ra rất chậm và chỉ có thể phát hiện trung bình qua nhiều năm.

“Nếu chúng ta tua nhanh hàng chục tỷ năm về tương lai, cuối cùng tốc độ quay của Trái đất có thể chậm lại cho đến khi nó bị khóa thủy triều với mặt trăng. Lúc đó mặt trăng sẽ ngừng dịch ra xa, và bạn sẽ chỉ thấy mặt trăng từ một phía của Trái Đất.” – ông nói.

Ông lưu ý rằng thế hệ tương lai sẽ không có cơ hội chứng kiến hoàn toàn quá trình này.

Thứ nhất, khoảng một tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ sáng hơn và làm bốc hơi các đại dương, có nghĩa là sẽ không còn thủy triều để ảnh hưởng tới vị trí của mặt trăng trên bầu trời.

Thứ hai, vài tỷ năm sau đó, Mặt trời sẽ phồng to thành sao đỏ khổng lồ và rất có thể phá hủy Trái Đất — cũng như Mặt trăng.