Mất trắng 7 tỷ, thế chấp 2 căn nhà, cặp vợ chồng 7X quyết săn "mỏ vàng biết bay”

“Tiền mọc trên cây, vàng mọc dưới đất”: Mô hình nuôi côn trùng độc lạ

Thời gian gần đây, một cặp vợ chồng 7x tại thị trấn Giang Sơn, Lai Tây, Thanh Đảo đã “gây sốc” mạng xã hội xứ Trung khi kiếm được hơn 75.000 NDT (gần 267 triệu đồng)/ngày nhờ nuôi ve sầu.

Cặp vợ chồng Chen Li Yan và Geng Shou Kai đều đã ngoài 50 tuổi. Dù hiện tại đang rất sung túc, nhưng vài năm trước, họ gần như mất trắng tất cả. Trước đó, họ từng đầu tư hơn 2 triệu NDT (7,1 tỷ đồng) nhưng thất bại. Lúc đó, các con của họ vẫn còn đi học. Họ thậm chí còn không đủ tiền đóng học phí. Năm 2017, họ đã thế chấp cả hai căn nhà để vay 600.000 NDT (2,1 tỷ đồng), một lần nữa đầu tư vào dự án nuôi ve sầu.

Cả hai đã không bỏ cuộc và cuối cùng đã tìm ra môi trường hoàn hảo để nuôi ve sầu.

Bước vào trang trại nuôi ve sầu của Yan, có tới hơn 6.000 cây bồ kết và hơn 1.000 cây liễu đỏ (một giống liễu của Trung Quốc) được trồng trên diện tích đất 110 mẫu. Mỗi thân cây đều được bọc vải xanh và quấn băng dính vàng. Đây chính là “vũ khí bí mật” giúp Yan và Gang bắt ve sầu.

Khi ve sầu chui lên khỏi mặt đất và leo lên thân cây, khi gặp băng dính sẽ bị trượt chân và bị dính cứng ngắc ở đó, chờ đến lúc bị “bắt”.

Ngoài ra, quả bồ kết cũng có thể bán được tiền, được sử dụng để làm các chất tẩy rửa. “Tiền mọc trên cây, vàng mọc dưới đất”, dường như lựa chọn lần này của họ đã hoàn toàn chính xác. Bên cạnh đó, cây liễu đỏ không có rễ cọc, chỉ có rễ mao mạch, cho phép ấu trùng ve sầu bám vào và phát triển mạnh.

Sau thời gian dài trồng cây để săn ve sầu, đến năm nay, vợ chồng chị Yan anh Kai mới bắt đầu kiếm tiền. Ngày 25/7 vừa qua, chỉ tính riêng việc bán ấu trùng ve sầu với giá bán 40 NDT (142.000đ)/gram, họ đã có doanh thu trong ngày lên đến 75.880 NDT (270 triệu đồng).

Mải chăm ve sầu, chỉ ngủ 4 tiếng/ngày

Mỗi sáng, chị Yan vô cùng bận rộn, chỉ được ngủ 4 tiếng/ngày. Chị thường thức dậy lúc 4 rưỡi sáng để tưới nước cho cây trong nhà kính ươm ve sầu, giúp trứng ve sầu bám trên các cành cây có thể nở. Sáng nào chị cũng nhận được những cuộc gọi đặt mua ve sầu.

Sau khi một số con ve sầu không kịp bắt lột vỏ, vỏ ve sầu còn sót lại trên cây sẽ được nông dân thu gom, phơi khô và bán làm dược liệu quan trọng. Giá bán trung bình từ 300 đến 350 NDT (1 - 1,2 triệu đồng)/kg, đây cũng là một khoản thu nhập thêm.

Không chỉ bán ve sầu, cặp đôi 7x này còn nảy ra ý tưởng mở cửa trang trại để du khách có thể tự tay vào và hái ve sầu. Giá vé là 30 NDT (107.000đ)/người, bạn có thể mang ve sầu bắt được về nhà với giá 1,5 NDT (khoảng 5.000đ)/con. Dịch vụ này “hot” đến mức khách phải đặt lịch trước. Tối đa bạn có thể chứng kiến hơn 30 du khách tới đây bắt ve sầu trong một đêm, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ.

Anh Kai còn có kế hoạch mở rộng, tổ chức các bữa tiệc nướng ngoài trời để du khách có thể tự bắt ve sầu và nướng thưởng thức tại chỗ kèm đồ uống.